23:58, 05 Nisan 2018 PerÅŸembe

ÃœrdÃ¼n'den Ã¼Ã§lÃ¼ zirveye destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœrdÃ¼n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Eymen es-Safedi, ÃœrdÃ¼n'Ã¼ ziyaret eden Alman mevkidaÅŸÄ± Heiko Maas ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â Ankara'daki Suriye konulu Ã¼Ã§lÃ¼ zirveye iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Safedi, Ankara'nÄ±n ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼nkÃ¼ Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin ÃœrdÃ¼n'Ã¼n de kabul ettiÄŸi konularÄ± vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Vurgulanan konulara aÃ§Ä±klÄ±k getiren Safedi, Astana sÃ¼recinin Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin alternatifi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kapsamlÄ± bir ateÅŸkese ulaÅŸmayÄ± ve Cenevre sÃ¼recini desteklemeyi hedeflediÄŸini ifade etti.

Safedi ayrÄ±ca TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran liderlerinin bir araya geldiÄŸi Ã¼Ã§lÃ¼ zirvede vurgulanan Suriye'de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m, Ã¼lke topraklarÄ±nÄ±n birliÄŸi ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ esasÄ±na iliÅŸkin "Bizler de bunlarÄ±n barÄ±ÅŸ yolunda izlenmesi gereken yol olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." dedi.

Ã–te yandan Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maas ise Ä°srail-Filistin meselesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

"BÃ¶lgede barÄ±ÅŸ iÃ§in iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n ÅŸart olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n arkasÄ±ndayÄ±z." diyen Maas, Filistin topraklarÄ±nda son dÃ¶nemde artan gerginliÄŸe raÄŸmen barÄ±ÅŸ konusundaki umutlarÄ±n tÃ¼kenmemesini Ã¼mit ettiklerini ifade etti.

ÃœrdÃ¼n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Safedi-Maas gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde "Almanya ile ÃœrdÃ¼n arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgesel sorunlara iliÅŸkin Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶lgesel sorunlarda koordine ve ikili iÅŸbirliÄŸinin geliÅŸtirilmesine dÃ¶nÃ¼k kurumsal Ã§erÃ§eve saÄŸlayan periyodik siyasi stratejik diyaloÄŸun kurumsallaÅŸmasÄ± iÃ§in anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" aktarÄ±ldÄ±.

Bunun, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas'Ä±n gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 14 Mart'tan bu yana bÃ¶lgeye gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ikinci ziyaret olmasÄ± dikkati Ã§ekiyor.

Maas 25-26 Mart'ta da Ä°srail ve Filistin'i ziyaret etmiÅŸti.