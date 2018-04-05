ÃœrdÃ¼n'den Ã¼Ã§lÃ¼ zirveye destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ÃœrdÃ¼n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Eymen es-Safedi, ÃœrdÃ¼n'Ã¼ ziyaret eden Alman mevkidaÅŸÄ± Heiko Maas ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda,Â Ankara'daki Suriye konulu Ã¼Ã§lÃ¼ zirveye iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Safedi, Ankara'nÄ±n ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼nkÃ¼ Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin ÃœrdÃ¼n'Ã¼n de kabul ettiÄŸi konularÄ± vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Vurgulanan konulara aÃ§Ä±klÄ±k getiren Safedi, Astana sÃ¼recinin Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin alternatifi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kapsamlÄ± bir ateÅŸkese ulaÅŸmayÄ± ve Cenevre sÃ¼recini desteklemeyi hedeflediÄŸini ifade etti.
Safedi ayrÄ±ca TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran liderlerinin bir araya geldiÄŸi Ã¼Ã§lÃ¼ zirvede vurgulanan Suriye'de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m, Ã¼lke topraklarÄ±nÄ±n birliÄŸi ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ esasÄ±na iliÅŸkin "Bizler de bunlarÄ±n barÄ±ÅŸ yolunda izlenmesi gereken yol olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." dedi.
Ã–te yandan Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maas ise Ä°srail-Filistin meselesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
"BÃ¶lgede barÄ±ÅŸ iÃ§in iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n ÅŸart olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n arkasÄ±ndayÄ±z." diyen Maas, Filistin topraklarÄ±nda son dÃ¶nemde artan gerginliÄŸe raÄŸmen barÄ±ÅŸ konusundaki umutlarÄ±n tÃ¼kenmemesini Ã¼mit ettiklerini ifade etti.
ÃœrdÃ¼n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Safedi-Maas gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde "Almanya ile ÃœrdÃ¼n arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkiler ve bÃ¶lgesel sorunlara iliÅŸkin Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶lgesel sorunlarda koordine ve ikili iÅŸbirliÄŸinin geliÅŸtirilmesine dÃ¶nÃ¼k kurumsal Ã§erÃ§eve saÄŸlayan periyodik siyasi stratejik diyaloÄŸun kurumsallaÅŸmasÄ± iÃ§in anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" aktarÄ±ldÄ±.
Bunun, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas'Ä±n gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 14 Mart'tan bu yana bÃ¶lgeye gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ikinci ziyaret olmasÄ± dikkati Ã§ekiyor.
Maas 25-26 Mart'ta da Ä°srail ve Filistin'i ziyaret etmiÅŸti.
Fransa'nÄ±n Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binasÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.
ÃœrdÃ¼n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Safedi, Ankara'nÄ±n ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼nkÃ¼ Ã¼Ã§lÃ¼ zirvede Suriye meselesinde Ã¼lkesinin de kabul ettiÄŸi konularÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi rezidansÄ± Ã¶nÃ¼ndeki olaylarÄ±n ardÄ±ndan tutuklu yargÄ±lanan Narin ve YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 10 gÃ¼n iÃ§inde serbest kalacaÄŸÄ± bildirildi.
BM, Filistinlilerin 'BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'' Ã¶ncesi Ä°srail gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine itidal gÃ¶stermesi, siviller ve Ã§ocuklarÄ±n hedef alÄ±nmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Slovakyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Bratislavaâ€™da yolsuzlukla mÃ¼cadelenin daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi ve gazeteci Jan Kuciak ile niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n katillerinin bulunmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.
TSK, AFAD ve KÄ±zÄ±lay ekipleri yaklaÅŸÄ±k 30 kÃ¶yde gÄ±da ve hijyen malzemesi daÄŸÄ±ttÄ±.
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ White, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ABD kuvvetlerini Suriye'den Ã§ekeceÄŸine yÃ¶nelik iddialarÄ± "dedikodu" olarak niteledi.
Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont, ÅŸartlÄ± tahliye edildi.
Pekin yÃ¶netimi, ABD'nin Ã‡in menÅŸeli Ã¼rÃ¼nlere yÃ¶nelik ek gÃ¼mrÃ¼k tarifeleri nedeniyle DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne baÅŸvurdu.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Washington, insani yardÄ±mlarÄ± sadece Suriye topraklarÄ±nda yarÄ± devlet yaratma planlarÄ±nÄ± geliÅŸtirdiÄŸi muhaliflerin olduÄŸu bÃ¶lgeye gerÃ§ekleÅŸtiriyor." dedi.
Ã‡ifte ajan Skripalâ€™in kÄ±zÄ± Yulia Skripal, "Bir hafta Ã¶nce uyandÄ±m ve gÃ¼cÃ¼mÃ¼n gÃ¼nden gÃ¼ne arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandÄ±.
Suriye rejimi meclisi pazartesi gÃ¼nÃ¼, savaÅŸ yÃ¼zÃ¼nden Ã¼lkeden ayrÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n savaÅŸ Ã¶ncesi mÃ¼lklerini ispatlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yeniden mesken edinmeleri ile ilgili tartÄ±ÅŸmalÄ± bir kanun Ã§Ä±kardÄ±
GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti tarafÄ±ndan, "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerinde 21 Filistinlinin Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin uluslararasÄ± topluma baÄŸÄ±msÄ±z bir soruÅŸturma komisyonu kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu
Avrupa BirliÄŸi'nden, Facebook'un kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n verilerini Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸilerle paylaÅŸmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu
Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde 678 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nÄ±n avlusuna girmesiyle, bu hafta Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenleyen fanatik Yahudilerin sayÄ±sÄ± 2 bin 409'a ulaÅŸtÄ±.
Venezuela'da 233 yÄ±llÄ±k Ã¼niversitede eÄŸitim alan 52 bin Ã¶ÄŸrencinin 12 bini, ekonomik sebeplerle okuldan ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±