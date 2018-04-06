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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
01:53, 06 Nisan 2018 Cuma
Avrupa
00:03, 06 Nisan 2018 Cuma

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PKK yandaÅŸlarÄ± Avrupa Konseyi binasÄ±na saldÄ±rdÄ±
PKK yandaÅŸlarÄ± Avrupa Konseyi binasÄ±na saldÄ±rdÄ±

Fransa'nÄ±n Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binasÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re,Â Avrupa Konseyinin birÃ§ok kuruluÅŸunun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Fransa'nÄ±n Strazburg kentindekiÂ Agora binasÄ±na zorla girenÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±Â polisle Ã§atÄ±ÅŸarak binaya zarar verdi.

YaklaÅŸÄ±k 30 kiÅŸinin gÃ¼venlik kontrolÃ¼nÃ¼ aÅŸarakÂ Avrupa Konseyinin ek binasÄ± Agora'ya girerek, 600'e yakÄ±n kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± binaya terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir dÃ¶viz astÄ±klarÄ± belirtildi.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§ok sÄ±kÄ± korunan ve manyetik kartlarla aÃ§Ä±lan gÃ¼venlik bariyerini nasÄ±l geÃ§tikleri bilinmezken, Ã§evredeki FransÄ±z polisinin gruba geÃ§ mÃ¼dahale ettiÄŸi ifade ediliyor.

POLÄ°S MÃœDAHALESÄ°YLE UZAKLAÅžTIRILDILAR

BinanÄ±n camlarÄ±nÄ± kÄ±ran terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n, ardÄ±ndan polisin mÃ¼dahalesiyle uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n ve eÄŸitim iÃ§in Agora binasÄ±nda bulunan birÃ§ok Ã¼lkeden uzmanÄ±n ise gÃ¼venlik Ã¶nlemi Ã§erÃ§evesinde binanÄ±n baÅŸka katlarÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± daha Ã¶nce de Avrupa Konseyi binalarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunmuÅŸ ve maddi hasar vermiÅŸti.

Konseyin giriÅŸindeki araÃ§ parkÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ bayraklarÄ± ve PKK elebaÅŸÄ± Ã–calan posterleriyle uzun zamandan bu yana toplanarak gÃ¶steri dÃ¼zenleyen PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±na FransÄ±z makamlarÄ±nÄ±n mÃ¼dahalede bulunmamasÄ± tepkiye neden olmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Avrupa Konseyi pkk
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Fransa'nÄ±n Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi binasÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.
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