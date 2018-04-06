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Türkiye ile Moğolistan arasında 7 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Moğolistan arasında 7 anlaşma imzalandı

Başbakan Yıldırım'ın resmi ziyarette bulunduğu Moğolistan ile Türkiye arasında, tarım, ulaştırma ve iletişim teknolojileri, acil durum yönetimi, göç, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar, kütüphanecilik ve ekonomi alanlarında anlaşmalar imzalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi ziyarette bulunduğu Moğolistan ile Türkiye arasında, tarım, ulaştırma ve iletişim teknolojileri, acil durum yönetimi, göç, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar, kütüphanecilik ve ekonomi alanlarında anlaşmalara imza atıldı.

Yıldırım ile Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa huzurunda iki ülke yetkilileri tarafından ikili anlaşmalar imzalandı.

Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Moğolistan Gıda, Tarım ve Hafif Sanayi Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı'na, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Moğolistan Gıda Tarım ve Hafif Sanayi Bakanı Batzorig Batjargal imza attı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Moğolistan Yol ve Ulaşım Kalkınma Bakanı Bat-Erdene Jadamba ise Ulaştırma ve İletişim Teknolojileri Alanında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Moğolistan ile imzalanan diğer anlaşmalar şöyle:

"- Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ile Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetimi Kurumu Arasında Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,

- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Moğolistan Göç İdaresi Ajansı Arasında Ortak Niyet Beyanı,

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Moğolistan Devlet Ulusal Yönetim Akademisi Arasında Mutabakat Zaptı,

- Milli Kütüphane Başkanlığı ile Moğolistan Milli Kütüphanesi Arasındaki Mutabakat Zaptı,

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İle Moğolistan KOBİ Geliştirme Fonu Arasındaki Mutabakat Zaptı."

 



İlgili Konular Moğolistan başbakan yıldırım
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