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Trump'tan Çin'e yönelik 100 milyar dolarlık yeni hamle
Trump'tan Çin'e yönelik 100 milyar dolarlık yeni hamle

ABD Başkanı Trump, ABD Ticaret Temsilciliğinden Çin'e 100 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi getirilmesini talep etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamasında, ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) Çin'e 100 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi getirilmesini talep ettiğini bildirdi.

USTR'nin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı inceleme sonucunda, Çin'in sürekli olarak Amerika'nın fikri mülkiyetini adaletsizce ele geçirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu hükmüne vardığını belirten Trump, şöyle devam etti:

"USTR, incelemesinde tanımlanan uygulamaları ve politikaları kaldırmasını sağlamak amacıyla Çin'e 3 Nisan 2018'de yaklaşık 50 milyar dolarlık gümrük tarifesi getirilmesini önerdiğini açıkladı. Çin hatasını telafi etmek yerine, imalatçılarımıza ve çiftçilerimize zarar vermeyi seçti. Çin'in haksız misillemesi nedeniyle USTR'ye 301. madde kapsamında 100 milyar dolarlık ilave tarifelerin uygun olup olmayacağını değerlendirme ve uygunsa hangi ürünlere vergi uygulanacağını belirleme talimatını verdim."

Trump, ayrıca ABD Tarım Bakanlığını Amerikalı çiftçileri korumaya yönelik bir plan hayata geçirmekle görevlendirdiği bilgisini paylaştı.

ABD'nin serbest, adil ve karşılıklı ticareti destekleyecek, Amerikalıların fikri mülkiyetleri ve teknolojilerinin korunmasını sağlayacak görüşmelere hazır olduğunu kaydeden Trump, buna karşın "adaletsiz ticaret uygulamalarının Amerika'nın çıkarlarını baltalamasına asla izin vermeyeceğini" vurguladı.

"MİSİLLEMEYE MİSİLLEME" PİYASALARI ETKİLEDİ

İki ülke arasındaki karşılıklı misillemelerin sürmesi, hisse senedi piyasalarında da yeniden paniğe neden oldu.

TSİ 06.15 surlarında vadeli hisse senedi işlemleri, ABD borsalarının yüzde 1'in üzerinde kayıpla açılacağına işaret ediyor.

TRUMP, MEKSİKA SINIRINA KONUŞLANDIRACAKLARI ASKER SAYISINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına 2 bin ila 4 bin asker konuşlandıracaklarını söyledi.

Trump ayrıca bu birliklerin tamamının veya büyük bir bölümünün Meksika sınırına duvar inşa edilinceye kadar bu bölgede kalacağını ifade etti.



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