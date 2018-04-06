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Kuzey Irak'taki hava harekatında 14 terörist imha edildi
Kuzey Irak'taki hava harekatında 14 terörist imha edildi

TSK tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, dün Irak kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, 14 terörist etkisiz hale getirilirken teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edildi.



İlgili Konular Genelkurmay Başkanlığı hava harekatı
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