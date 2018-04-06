İngiltere, Ortadoğu'daki ilk deniz üssünü Bahreyn'de açtı

İngiltere'nin Ortadoğu'daki ilk daimi askeri deniz üssü Bahreyn'de faaliyetine başladı.
Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, ülkenin doğusundaki Selman Limanı'nda kurulan üssün açılışına Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, York Dükü Prens Andrew ile her iki ülkeden yetkililer katıldı.
Veliaht Prens Selman açılışta yaptığı konuşmada, söz konusu üssün Bahreyn'in "terörizmle mücadelede uluslararası koalisyonu destekleme, dünya barışını, uluslararası su yolları ve küresel ticaret hareketini koruma konusundaki çalışmalarında" önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.
York Dükü Andrew ise üssün, iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğini dile getirdi.
Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife de bu üssün, İngiltere'nin 1971'den bu yana bölgede kurduğu ilk daimi deniz üssü olduğunu anlattı.
Al Halife, İngiliz Kraliyet Donanmasının kendi karasuları dışındaki en önemli tesislerinden biri olacak üssün ortak stratejik misyonlar için hayati destek sağlayacağını vurguladı.
Söz konusu askeri deniz üssü, Bahreyn'in 1971'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana kurulan ilk İngiliz üssü olma özelliği taşıyor. Bahreyn'de ayrıca Amerikan Donanmasına ait 5. Filo bulunuyor.
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