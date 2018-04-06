Avukatlara yönelik FETÖ soruşturmasında 38 gözaltı kararı

FETÖ'nün hakim-savcı adayları için açtığı evlere ilişkin soruşturmada aralarında avukatların da olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada mahkeme, tutuksuz 19 sanığın tutuklanmasına, tutuklu 2 sanığın ise tahliyesine karar verdi. Ara kararın açıklanması sırasında duruşma salonundan kaçtıkları belirlenen 4 sanık hakkında yakalama emri çıkartıldı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, 9-10 Nisan tarihlerinde resmi ziyaret için Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Çankırı merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 10'u muvazzaf 15 asker gözaltına alındı
FETÖ'nün hakim-savcı adayları için açtığı evlere ilişkin soruşturmada aralarında avukatların da olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
TSK tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi
Başbakan Yıldırım'ın resmi ziyarette bulunduğu Moğolistan ile Türkiye arasında, tarım, ulaştırma ve iletişim teknolojileri, acil durum yönetimi, göç, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar, kütüphanecilik ve ekonomi alanlarında anlaşmalar imzalandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 17 güvenlik korucusu yaralandı.
Başbakan Yıldırım, "İster Münbiç olsun, ister Fırat'ın doğusu ister batısı olsun, terör tehdidi var olduğu müddetçe biz o bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Bu mücadeleyi sürdürürüz." dedi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütüne mensup bir kişi teslim oldu.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, subay ihtiyacının karşılanması amacıyla 500 sözleşmeli ve muvazzaf subay alınacağı kaydedildi
Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu hakkında CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarından dolayı 500 bin liralık manevi tazminat davası açtığı bildirildi
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Keleş'in başkanlığında yapılan toplantıda, bu seneki fıtır sadakası 19 lira olarak belirlendi.
Ortadoğu ve Güney Kafkasya uzmanı Denis Korkordinov, Türkiye-İran-Rusya arasındaki görüşmeyle ilgili, “Uluslararası üçlü, Washington hegemonyası ile ilgili geleneksel klişeyi sorgular hale getirdi.” dedi.
Bugün Akdeniz dünyanın en büyük mezarlığı olmuş durumda. İnsanlar Avrupa'ya doğru geçmek istiyor. Geçemeyince de boğuluyor