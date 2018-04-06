10:26, 06 Nisan 2018 Cuma

Gürcistan'da bir günlük yas





Gürcistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün meydana kazada ölen 6 madenci için bir günlük yas ilan edildiği ve ülke genelinde tüm bayrakların yarıya indirileceği duyuruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gürcistan'ın Tkbiluli kentindeki Mindeli kömür ocağında dün meydana gelen kazada ölen 6 madenci için bir günlük yas ilan edildi. Gürcistan Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün meydana kazada ölen madenciler için bir günlük yas ilan edildiği ve ülke genelinde tüm bayrakların yarıya indirileceği duyuruldu. Kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başbakanlık binası, Parlamento binası, bakanlıklar ve resmi kurumlardaki bayraklar yarıya indirildi. Mindeli kömür ocağında dün meydana gelen göçükte 6 madenci hayatını kaybetmiş, 3 madenci ağır yaralanmıştı.

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