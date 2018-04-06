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6. İslam İktisadi Atölyesi bugün başlıyor
6. İslam İktisadi Atölyesi bugün başlıyor

İKAM, İLEM ve İGİAD'ın organizasyonu, İSİFAM'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "6. İslam İktisadi Atölyesi", bugün saat 18.00'da başlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)’nin organizasyonu ve İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM)’nin ev sahipliğinde düzenlenen 6. İslam İktisadi Atölyesi, bu yıl 6-8 Nisan 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleşiyor. Bugün 18:00’da İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kongre Merkezi’nde başlayacak etkinlik, ardından İÜ Rektörlüğü Mavi Salon’da iki gün boyunca önemli tartışmaların yapılacağı oturumlarla devam edecek. Ayrıca açılış programında İslam İktisadı Ödülleri de verilecek.

Çeşitli ülkelerdeki üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı, alanındaki en büyük organizasyonlardan olan “İslam İktisadı Atölyesi”nin altıncısının ana teması metodoloji olacak. İslam İktisadı Atölyesi’nde metodoloji konusunun bütün yönleriyle detaylı bir biçimde ele alınması hedefleniyor. Atölye boyunca modern iktisadın temel varsayımları karşısında İslam iktisadı yaklaşımı, İslam iktisadı metodolojisinin felsefi temelleri, İslam düşüncesinde iktisada yaklaşımlar, Fıkıh usulü ve geleneksel iktisat metodolojisinin modern dünyaya uyarlanması ve uygulanması, İslam iktisadında fıkıh ve iktisadın bütünsel kullanımı, İslam iktisadında güncel metodoloji tartışmaları ve yeni fikirler, İslam iktisadında teori-uygulama ve politika ilişkisi gibi konularda tebliğler sunulacak.

Atölye’de Türkiye’den Sabri Orman, Hakan Sarıbaş, Necmettin Kızılkaya, İsmail Cebeci gibi akademisyenlerin yanı sıra ayrıca metodoloji çalışmaları ile bilinen Asad Zaman, Masudul Alam Choudhury, Monzer Kahf, Muhammad Akram Khan, Seif Ibrahim Tag el-Din ve Valentino Cattelan gibi önde gelen isimler bildiri sunacak.

İslam İktisadı Atölyesi ilk gün bir panel ile açılacak. 6 Nisan Cuma günü 18:00’da başlayacak paneli Necmettin Kızılkaya yönetecek. Panelde Arif Ersoy, Asad Zaman, Monzer Kahf ve Temel Hazıroğlu konuşmacı olacak. Panelden sonra ise İslam İktisadı Ödülleri takdim edilecek.

Açılış programında sahiplerini bulacak İslam İktisadı Ödülleri, alanın uygulamalı yönünün güçlendirilmesi ve daha çok ses getirecek bir çabayla daha fazla sayıda insanda farkındalık oluşması amacıyla veriliyor. Bu çerçevede İslam İktisadı Araştırma Ödülü, İslam İktisadı Uygulama Ödülü ve İslam İktisadına Katkı Ödülü adıyla üç dalda ödül takdim edilecek.  

Tarih: 6 Nisan 2018 | 18:00 | Açılış Paneli İÜ Kongre Merkezi | Beyazıt

Oturumlar: 7-8 Nisan 2017 | Cumartesi- Pazar | İÜ Rektörlük Mavi Salon





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