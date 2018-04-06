6. İslam İktisadi Atölyesi bugün başlıyor

İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)’nin organizasyonu ve İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM)’nin ev sahipliğinde düzenlenen 6. İslam İktisadi Atölyesi, bu yıl 6-8 Nisan 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleşiyor. Bugün 18:00’da İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kongre Merkezi’nde başlayacak etkinlik, ardından İÜ Rektörlüğü Mavi Salon’da iki gün boyunca önemli tartışmaların yapılacağı oturumlarla devam edecek. Ayrıca açılış programında İslam İktisadı Ödülleri de verilecek.
Çeşitli ülkelerdeki üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı, alanındaki en büyük organizasyonlardan olan “İslam İktisadı Atölyesi”nin altıncısının ana teması metodoloji olacak. İslam İktisadı Atölyesi’nde metodoloji konusunun bütün yönleriyle detaylı bir biçimde ele alınması hedefleniyor. Atölye boyunca modern iktisadın temel varsayımları karşısında İslam iktisadı yaklaşımı, İslam iktisadı metodolojisinin felsefi temelleri, İslam düşüncesinde iktisada yaklaşımlar, Fıkıh usulü ve geleneksel iktisat metodolojisinin modern dünyaya uyarlanması ve uygulanması, İslam iktisadında fıkıh ve iktisadın bütünsel kullanımı, İslam iktisadında güncel metodoloji tartışmaları ve yeni fikirler, İslam iktisadında teori-uygulama ve politika ilişkisi gibi konularda tebliğler sunulacak.
Atölye’de Türkiye’den Sabri Orman, Hakan Sarıbaş, Necmettin Kızılkaya, İsmail Cebeci gibi akademisyenlerin yanı sıra ayrıca metodoloji çalışmaları ile bilinen Asad Zaman, Masudul Alam Choudhury, Monzer Kahf, Muhammad Akram Khan, Seif Ibrahim Tag el-Din ve Valentino Cattelan gibi önde gelen isimler bildiri sunacak.
İslam İktisadı Atölyesi ilk gün bir panel ile açılacak. 6 Nisan Cuma günü 18:00’da başlayacak paneli Necmettin Kızılkaya yönetecek. Panelde Arif Ersoy, Asad Zaman, Monzer Kahf ve Temel Hazıroğlu konuşmacı olacak. Panelden sonra ise İslam İktisadı Ödülleri takdim edilecek.
Açılış programında sahiplerini bulacak İslam İktisadı Ödülleri, alanın uygulamalı yönünün güçlendirilmesi ve daha çok ses getirecek bir çabayla daha fazla sayıda insanda farkındalık oluşması amacıyla veriliyor. Bu çerçevede İslam İktisadı Araştırma Ödülü, İslam İktisadı Uygulama Ödülü ve İslam İktisadına Katkı Ödülü adıyla üç dalda ödül takdim edilecek.
Tarih: 6 Nisan 2018 | 18:00 | Açılış Paneli İÜ Kongre Merkezi | Beyazıt
Oturumlar: 7-8 Nisan 2017 | Cumartesi- Pazar | İÜ Rektörlük Mavi Salon
İKAM, İLEM ve İGİAD'ın organizasyonu, İSİFAM'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "6. İslam İktisadi Atölyesi", bugün saat 18.00'da başlıyor
Kültür sanat editörümüz İbrahim Ethem Gören, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Yeditepe Bienali’ne; 1 Nisan Pazar günü Süleymaniye Salis Medresesi’nde sanatseverlere merhaba diyen Kusursuz Tekrar sergisine ve etkinliğin gala programına katılarak gözlem ve tesbitlerini yazdı
31 Mart Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Ayasofya’da açılan Yeditepe Bienali kapsamında etkinlikler devam ediyor
Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar kentinde Nevruz Bayramı dolayısıyla "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" konseri düzenlendi.
Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında "Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen Yeditepe Bienali'nin galası Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirildi.
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeki “40. Sanat yılında Hasan Aycın… Kudüs Ey Ey” sergisi düzenlenen törenle açıldı. Dünyadaki mazlum ve mağdurların sorunlarını yansıttığı çizgileri ile tanınan çizer Hasan Aycın’ın eserleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler ile buluştu.
Mısır'da 18. yüzyılda taş, tuğla ve ahşap kullanılarak yapılmış onlarca tarihi Türk evi bulunuyor
Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi'nde, İbni Sina'nın bin yıl önce yazdığı "Urzucet Fi't-Tıb"ın da da aralarında yer aldığı binlerce el yazması eser özenle korunuyor.
İbrahim Ethem Gören, 26 Mart Pazartesi günün akşamı Üsküdar'da açılan Turan Sevgili'den Hat ve Hattatlar Albümü Sergisine katılarak kaleme aldı
İnşası 1974 yılında başlayan ve Hırvat mimar Andrija Mutnjakovic tarafından tasarlanan Kosova Milli Kütüphanesi "Pjeter Bogdani", kubbelerle örtülü ilginç mimarisiyle başkent Priştine'nin en ilginç sembollerinden biri
Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı Sebilürreşad'da milli şairin şiirleri ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'yu dolaşarak verdiği vaazları yer alıyor
Arap coğrafyasında çok önemli olan söz, şiirin bir ressam tarafından görselliğe dönüştürülmesini görmek isteyenler için Abbas Yusuf'un "Bu Senin Adın" isimli açıldı
Yazarımız İbrahim Ethem Gören, İslâm yazı sanatının kısa tarihiyle birlikte Mushaf kitabeti ve tezyinatına ilişkin hususları kaleme aldı.
Mimar ve Mühendisler Grubu'nun aylık dergisi Şubat ayında Merhum Akif Emre'ye özel sayısıyla çıktı.
Bursa Valisi Küçük, "Kitapla ilgili alacağımız mesafeler var. Tanınmış simalara 'Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?' diye soru sorduklarında 'Kitap okurum, spor yaparım, balık tutarım' gibi cevap verilir. Kitap okumak boş zaman işi değildir. Kitap okumak, en kıymetli en özel en müstesna zamanlarda yapılacak şeydir" dedi
TİKA tarafından düzenlenen uygulamalı eğitim kurslarına katılanların hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açıldı.