Güncelleme: 10:59, 06 Nisan 2018 Cuma

Katar Emiri Şeyh Temim, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 10 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geleceğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine, ayrıca ortak güvenlik ve ekonomi temelli önceliklerin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağı belirtildi.

Son olarak Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüşen ve Ortadoğu politikaları anlamında Riyad ile kayda değer bir yakınlaşma içinde olan Trump'ın, Katar Emiri ile yapacağı görüşmelerin hem Körfez politikalarını hem de Suriye konusundaki gelişmeleri etkileyebileceği kaydediliyor