11 ilde FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'ndan 15 askere gözaltı

'Terör tehdidi var olduğu müddetçe taviz vermeyiz'

Başbakan Yıldırım, "İster Münbiç olsun, ister Fırat'ın doğusu ister batısı olsun, terör tehdidi var olduğu müddetçe biz o bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Bu mücadeleyi sürdürürüz." dedi.