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12:12, 06 Nisan 2018 Cuma
Asya
11:40, 06 Nisan 2018 Cuma

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Çin hükümeti geri adım atmayacak
Çin hükümeti geri adım atmayacak

Çin hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın 100 milyar dolarlık ek gümrük tarifesi uygulanması talimatına yönelik, "Her ne pahasına olursa olsun ulusal çıkarlarını koruyacakları" vurgusu yaptı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump yönetiminin ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) Çin'e 100 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi getirilmesini talep etmesine ilişkin, "Washington yönetimi Çin’in ve uluslararası toplumun karşı çıkmasına rağmen tek taraflılığı ve ticari korumacılığı sürdürmesi durumunda, Çin de sonuna kadar gidecek, karşı saldırıda bulunmak ve yeni kapsamlı karşılayıcı önlemler almak zorunda kalacaktır. Her ne pahasına olursa olsun ulusal çıkarlarını korumayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Pekin yönetiminin, ABD'de talimatı verilen ilave 100 milyar dolarlık tarifelere ilişkin süreci izleyeceği belirtilen açıklamada, Çin'in ticaret savaşına girmek istemediği ancak böyle bir savaştan da korkmadığı bildirildi.

Ayrıca, iki ülke arasındaki ticari çatışmayı başlatan asıl tarafın, küresel serbest ticarete ve küresel çok taraflı ticaret sistemine meydan okuyan Washington yönetimi olduğu savunularak, Çin'in reformları, dışa açılımı, çok taraflı ticari sistemi korumayı, küresel serbest ticaret ve yatırımın özgürleştirilmesini teşvik edeceği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, dün, Çin'in 50 milyar dolar değerindeki ABD menşeli 106 ürüne yüzde 25 vergi getirileceği kararını açıklamasını "haksız misilleme" olarak değerlendirmiş, ABD'nin daha önce 50 milyar dolar tutarında bin 300 Çin menşeli ürüne yüzde 25 vergi getirilmesine ilaveten 100 milyar dolarlık gümrük tarifesi uygulanmasının değerlendirilmesi talimatını vermişti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİ EKONOMİSİ ARASINDA TİCARET SAVAŞI

ABD Başkanı Trump’ın Çin’e karşı verilen 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başlayan ticaret savaşı tarafların sert hamleleriyle giderek büyüyor.

Trump yönetiminin, geçen ay ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, bin 300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı bildirilmişti.

 Pekin yönetimi de fitili ateşlene ticaret savaşına cevap olarak, hafta başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirildiğini ilan etmiş, birkaç gün önce de 50 milyar dolar değerinde ABD menşeli 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

ABD'nin vergi planı genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alırken, Çin'in misilleme vergileri de et, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü hedef alıyor.



İlgili Konular Çin ABD ekonomi trump vergi
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