Macaristan'da mülteci karşıtı Orban'ın galibiyeti kesin gibi

Macaristan'da mültecilere karşı ırkçı söylemleriyle bilinen Viktor Orban'ın başında bulunduğu hükümeti oluşturan Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) koalisyonunun, 8 Nisan'daki genel seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçime ittifak yaparak girecek koalisyon partilerinin, oyların yüzde 45'ini alacağı tahmin ediliyor.
Ülkede sadece iki ay öncesine kadar Fidesz-KDNP koalisyonun pazar günü düzenlenecek seçimlerde parlamentodaki 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı tartışılırken, 25 Şubat'ta Hodmezövasarhely kentindeki belediye başkanlığı seçiminde Fidesz adayının, tüm muhalefet partilerinin desteklediği bağımsız adaya karşı yüzde 16 farkla kaybetmesi üzerine seçimin hükümet açısından tehlikeye girdiği şeklinde yorumlara neden oldu.
Eötvös Lorand Tudomanyegyetem (ELTE) Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Political Capital Siyaset Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Peter Kreko ve Alapjogokert Központ Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Miklos Szantho, yaklaşan seçimden önce AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Kreko, Fidesz'in kalesi olarak nitelendirilen Hodmezövasarhely'de seçimi kaybetmesinden dolayı hükümet partisinin 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağından öte parlamentoda çoğunluğu elde edip etmemesinin tartışılmaya başlandığını ancak kendisinin Fidesz'in mecliste çoğunluğu sağlayacağını tahmin ettiğini belirtti.
Kamuoyu araştırmalarına göre, 8 Nisan'daki seçimlerde, şu anda hükümette bulunan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonun yaklaşık yüzde 45 oy alarak birinci geleceği tahmin ediliyor.
2014 yılındaki seçimi üçüncü sırada bitiren Macaristan Jobbik Partisinin ise yüzde 20 civarında oy alarak ana muhalefet partisi olması bekleniyor. Halihazırda ana muhalefetteki Macaristan Sosyalist Partisinin (MSZP) ise pazar günü yapılacak seçimi yaklaşık yüzde 15 oy alarak üçüncü, Demokratik Koalisyonu (DK) yüzde 8 ile dördündü, Macar Yeşiller Partisinin ise yüzde 7 ile beşinci sırada bitirmesi bekleniyor.
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Mültecilere karşı ırkçı söylemleriyle bilinen Macaristan'daki Orban'ın başında bulunduğu hükümeti oluşturan Fidesz ve KDNP koalisyonunun, 8 Nisan'daki genel seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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