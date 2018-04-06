11:52, 06 Nisan 2018 Cuma

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park'a 24 yıl hapis cezası





Ülkede görevinden azledilen ilk devlet başkanı olan Park, yolsuzluk ve yetkilerini kötüye kullanmaktan 24 yıl hapse mahkum edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Güney Kore'de yolsuzluk ve yetkilerini kötüye kullanmaktan suçlu bulunan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye 24 yıl hapis cezası verildi. Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen ve canlı yayınlanan duruşmada hakimler, Park'ı yolsuzluk, rüşvet, görevi kötüye kullanmak ve zimmetine para geçirmekten suçlu bularak 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Savcılık, 30 Mart 2017'den bu yana Seul Merkez Bölge Mahkemesinde tutuklu yargılanan Park için 30 yıl hapis cezası talep ediyordu. Eski Devlet Başkanı'nın ve savcıların, kararı temyize götürme hakkı bulunuyor. Park'ın görevinden azledilmesine yol açan skandal, yakın dostu Choi Soon-sil'in, resmi görevi bulunmamasına rağmen devlet işlerine müdahil olduğunun, Park ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış yapmaya zorladığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti. Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş, Anayasa Mahkemesi de 10 Mart 2017'de Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine hükmetmişti. Park'ın 2013 ve 2016'da Ulusal İstihbarat Servisinden (NIS) toplam 3,43 milyon dolar rüşvet aldığını ileri süren savcılık, üç istihbarat şefinin Park'a her ay para verdiğini belirlemişti. Savcılık, yıl başında Park'a yönelik rüşvet ve zimmete para geçirme suçlamalarını iddianameye eklemişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.