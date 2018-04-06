Avrupa Birliği 3 milyar avroyu nasıl vereceğini tartışıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatı kapsamında Türkiye'ye verilmesi planlanan 6 milyar avronun ikinci kısmının nasıl ödeneceği AB içinde anlaşmazlığa yol açtı.
AB'nin yürütme organı olan AB Komisyonu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar için vadedilen mali yardımın 3 milyar avroluk ikinci kısmını onayladı. Toplam 6 milyar avroluk yardımın ilk kısmında olduğu gibi ikinci kısmında da 1 milyar avronun Komisyon bütçesinden 2 milyar avronun ise üye ülkelerce ödenmesi planlanıyor.
Aralarında Almanya’nın da olduğu bazı üyeler söz konusu miktarın tamamının AB Komisyonu tarafından ödenmesini talep ediyor.
Komisyon ise bu öneriye sıcak bakmıyor ve 3 milyar avroluk yükü tek başına omuzlamak istemiyor.
Birlik içinde üye devletlerin temsil edildiği organ olan AB Konseyi ile AB Komisyonu arasında konuya ilişkin görüşmeler devam ediyor.
"AB BÜTÇESİ SINIRSIZ DEĞİL"
AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin tek başına 3 milyar avroyu üstlenemeyeceği imasında bulunarak, "AB bütçesi sınırsız değil." değerlendirmesinde bulundu.
Ödemenin tümünü AB Komisyonu'na yüklemeye çalışan bazı üye devletler ise Komisyon'un diğer alanlardaki harcamalarda kısıtlamaya gitmesi, böylece arta kalan miktardan bir havuz oluşturulması yoluyla kaynak yaratılabileceğini savunuyor.
Bu devletlerin tutumu, AB'nin önümüzdeki yıllara dair bütçesinin planlanması sürecinde de sık sık tartışmalara yol açacak gibi gözüküyor.
Türkiye için ise sığınmacılara yönelik yardımların proje bazlı değil nakdi olarak yapılması daha öncelikli konular arasında.
Türkiye ile 2016'da varılan sığınmacı mutabakatı kapsamında Suriyeli sığınmacılar için ayrılan 6 milyar avronun ilk 3 milyar avroluk diliminin henüz tamamını ödemeyen AB, ikinci dilimin nasıl karşılanacağı konusunda da anlaşmazlık yaşıyor.
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