13:46, 06 Nisan 2018 Cuma

Endonezya’da ‘’İslam’a hakaret’’ protestosu





İslam’a hakaret ettiği gerekçesiyle Endonezya’nın ilk devlet başkanı Sukarno’nun kızı Sukmawati protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Endonezya’da İslam’a hakaret ettiği gerekçesiyle ülkenin ilk devlet başkanı Sukarno’nun kızı Sukmawati protesto edildi. Başkent Cakarta’da cuma namazı sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü önünde toplanan yüzlerce kişi, okuduğu şiirde İslam’a hakaret ettiği gerekçesiyle Sukmawati’nin hapse atılmasını talep etti. Ellerinde ‘’Sukmawati’yi tutukla’’ ve ‘’Artık İslam’a hakarete izin verme’’ pankartları taşıyan kalabalık grup, tekbir getirerek Sukmawati aleyhine slogan attı. Sukmawati, geçen hafta Endonezya Moda Haftası’nda okuduğu şiirle İslam’a hakaret ettiği gerekçesiyle halktan büyük tepki toplamıştı. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Sukmawati, gelen sert eleştiriler üzerine dün basın önünde halktan özür dilemişti. Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Basuki Tjahaja Purnama da, 2016 eylül ayında yaptığı bir konuşmada Maide Suresi'nin 51. ayetine ilişkin yorumunda İslam'a hakaret etmekle suçlanmıştı. Müslümanlardan tepki gören Purnama, geçen yıl mayıs ayında İslam’a hakaret suçundan hakkında görülen davada 2 yıl hapse mahkum olmuş ve görevinden istifa etmişti.

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