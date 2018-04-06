14:07, 06 Nisan 2018 Cuma

İstanbul'da trafo merkezinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti



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İstanbul Dudullu'daki trafo merkezinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Dudullu'daki trafo merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın trafo binasını kapladı. İhbar üzerine olay yerine Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan'dan sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. İçeriye giren ekipler, trafo mesul teknisyeni 35 yaşındaki A.G.'nin cenazesini buldu.

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