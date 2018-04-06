Güncelleme: 14:00, 06 Nisan 2018 Cuma

İsrail'in katliamına rağmen Gazzelilerin sınıra akını sürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan iki milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde on binlerce kişi geçen hafta olduğu gibi bu hafta da sınıra yürüyerek seslerini dünyaya duyurmaya çalışacak.

Gayri meşru ablukanın kaldırılmasını ve İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep eden Filistinliler, bugün düzenlenecek gösterilere "ateş cuması" adını verdi. Sabah saatlerinden itibaren binlerce Filistinli sınıra akın etmeye başladı.

İsrail ordusu Gazze sınırında bugün düzenlenecek eylemlere 50 bin kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı.

İSRAİL "VUR" EMRİNDEN GERİ ADIM ATMIYOR

Filistinlilerin düzenlediği bu meşru ve barışçıl gösterilere karşı İsrail'in gösterdiği sert tutum ise devam ediyor. İsrail ordusu uluslararası toplumdan gelen tüm tepkilere rağmen askerlere verdiği "sınıra yaklaşanı gerçek mermiyle vurun" talimatından geri adım atmıyor.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman dün yaptığı bir açıklamada Gazze sınırında Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlileri tehdit etti.

Filistinlilerin barışçıl gösterilerine İsrail ordusunun "çok güçlü" bir karşılık vereceği tehdidinde bulunan Liberman, Gazze sınırındaki durumu görüşmek ve oradaki asker sayısını artırmak için Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'la da dün bir araya geldi.

İsrail'in bu sert tutumu bugünkü gösterilerde de geçen haftaki gibi şehit ve yaralılar olacağı yönündeki endişeleri artırıyor.