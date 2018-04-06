14:19, 06 Nisan 2018 Cuma

ŞİÖ terörle mücadele grubu Taşkent'te toplandı





Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Taşkent'te düzenlediği toplantıda Afganistan'daki DEAŞ ve Orta Asya ülkelerindeki Hizb-ut Tahrir grubu ile mücadele konuları görüşüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Şanghay İşbirliği Örgütü(ŞİÖ) bölgesel anti-terör grubunun toplantısı dün başladı. ŞİÖ haber merkezinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Afganistan'daki DEAŞ örgütünün oluşturduğu tehdit, ŞİÖ üyesi devletlerde faaliyetini sürdüren Hizb-ut Tahrir grubunun tehdidi hem de bu devletlerin terörizm, bölücülük ve aşırılığa karşı mücadelesi konuları görüşüldü. Toplantıya Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Hindistan ve Pakistan'ın güvenlik hizmetleri yetkilileri katıldı. Rus heyetine Federal Güvenlik Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Sergei Smirnov başkanlık etti.





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