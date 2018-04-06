14:23, 06 Nisan 2018 Cuma

Macron'dan Putin'e 'Suriye' çağrısı





Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'den Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek ve siyasi çözüm çabaların önünü açmak için nüfuzunu kullanması yönünde çağrıda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Suriye'deki askeri anlaşmazlıların sona erdirilmesi çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Suriye'deki nüfuzunu kullanması talebinde bulundu.



Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, sivil halkın korunması için son aylarda artış gösteren askeri çatışmaların sona erdirilmesinin altını çizdi" denildi.

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