Tacikistan ve Suudi Arabistan'dan ortak İş Konseyi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Nisan ayı başlarında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde biraraya gelen Suudi Arabistan ve Tacikistan heyetleri Ortak Sermaye Fonu ve İş Konseyi kurma yolunda ilk adımlarını attı.
Asia Plus haber ajansında yer alan bilgiye göre, Riyad'da biraraya gelen iki ülke heyeti "Ticaret-Ekonomi ve Bilim-Teknik İşbirliği” Komisyonunun ikinci toplantısını yaptı.
Taraflar işbirliği konularının tartışılması sırasında iki ülke arasında var olan potansiyelden geniş çapta yararlanılması gerektiğini vurguladı.
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı bilgilendirme servisinden verilen habere göre, iki ülke heyetlerinin katıldığı toplantıda ortak olarak Yatırım Fonu ve İş Konseyi kurulması önerildi. İlgili protokol Ortak Komisyonun çalışmaları sonunda imzalandı.
2 ve 3 Nisan tarihlerinde Riyad ve Cidde şehirlerinde iki ülke temsilcilerinin katılımıyla ayrıca iş forumu da düzenlendi.
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, Almanya'da kefaletle serbest bırakılmasının hemen ardından İspanya hükümetine, Katalan yönetiminin talepleri konusunda siyasi görüşmelere başlama çağrısında bulundu
Gazze'ye uygulanan gayrimeşru ablukanın kaldırılmasını ve İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş hakkının verilmesini talep eden Filistinliler, bugün de protestolarını sürdürüyor.
Sadakataşı Derneği ve Şimal Vakfı, bölge insanının sağlık sorunlarının çözümü amacıyla Burkina Faso'da sağlık merkezi açtı.
Tacikistan ve Suudi Arabistan’ı ortak sermaye fonu ve İş Konseyi kurmayı planlıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'den Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek ve siyasi çözüm çabaların önünü açmak için nüfuzunu kullanması yönünde çağrıda bulundu
Şanghay İşbirliği Örgütü'nün Taşkent'te düzenlediği toplantıda Afganistan'daki DEAŞ ve Orta Asya ülkelerindeki Hizb-ut Tahrir grubu ile mücadele konuları görüşüldü
Filistinliler geçen cuma Gazze sınırında on binlerin katılımıyla düzenledikleri ve 22 sivilin şehit edildiği barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü bugün de devam ettirmekte kararlı.
İslam’a hakaret ettiği gerekçesiyle Endonezya’nın ilk devlet başkanı Sukarno’nun kızı Sukmawati protesto edildi
Tunus'un Tatavin şehrinde kızıl kayalar ve bu kayalardan oluşan tepeciklerin bulunduğu Ayn Şerşare bölgesi, Ay'ın yüzeyini andıran görünümüyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor.
Türkiye ile 2016'da varılan sığınmacı mutabakatı kapsamında Suriyeli sığınmacılar için ayrılan 6 milyar avronun ilk 3 milyar avroluk diliminin henüz tamamını ödemeyen AB, ikinci dilimin nasıl karşılanacağı konusunda da anlaşmazlık yaşıyor.
SETA DC Direktörü Dr. Kadir Üstün, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD askerlerini Suriye'den çekmek istemesini, seçim vaatlerini gerçekleştirdiğini gösterme amacı taşıdığını söyledi.
Ülkede görevinden azledilen ilk devlet başkanı olan Park, yolsuzluk ve yetkilerini kötüye kullanmaktan 24 yıl hapse mahkum edildi
Mültecilere karşı ırkçı söylemleriyle bilinen Macaristan'daki Orban'ın başında bulunduğu hükümeti oluşturan Fidesz ve KDNP koalisyonunun, 8 Nisan'daki genel seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Çin hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın 100 milyar dolarlık ek gümrük tarifesi uygulanması talimatına yönelik, "Her ne pahasına olursa olsun ulusal çıkarlarını koruyacakları" vurgusu yaptı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim'in 10 Nisan'da Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi