14:25, 06 Nisan 2018 Cuma

Tacikistan ve Suudi Arabistan'dan ortak İş Konseyi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nisan ayı başlarında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde biraraya gelen Suudi Arabistan ve Tacikistan heyetleri Ortak Sermaye Fonu ve İş Konseyi kurma yolunda ilk adımlarını attı.

Asia Plus haber ajansında yer alan bilgiye göre, Riyad'da biraraya gelen iki ülke heyeti "Ticaret-Ekonomi ve Bilim-Teknik İşbirliği” Komisyonunun ikinci toplantısını yaptı.

Taraflar işbirliği konularının tartışılması sırasında iki ülke arasında var olan potansiyelden geniş çapta yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı bilgilendirme servisinden verilen habere göre, iki ülke heyetlerinin katıldığı toplantıda ortak olarak Yatırım Fonu ve İş Konseyi kurulması önerildi. İlgili protokol Ortak Komisyonun çalışmaları sonunda imzalandı.

2 ve 3 Nisan tarihlerinde Riyad ve Cidde şehirlerinde iki ülke temsilcilerinin katılımıyla ayrıca iş forumu da düzenlendi.



