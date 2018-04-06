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16:27, 06 Nisan 2018 Cuma
Afrika
Güncelleme: 14:45, 06 Nisan 2018 Cuma

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Burkina Faso'da 35 bin kişilik sağlık merkezi açıldı
Burkina Faso'da 35 bin kişilik sağlık merkezi açıldı
Foto: Arşiv

Sadakataşı Derneği ve Şimal Vakfı, bölge insanının sağlık sorunlarının çözümü amacıyla Burkina Faso'da sağlık merkezi açtı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sadakataşı Derneği ve Şimal Vakfı iş birliğiyle Burkina Faso'da 35 bin kişinin faydalanacağı sağlık merkezi hizmete açıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyinde Mali sınırına yakın bölgede inşa edilen sağlık merkezinden, 9 yerleşim biriminde yaşayan 35 bin kişi faydalanacak.

Yapımı yaklaşık bir yıl süren 24 yatak kapasitesine sahip sağlık merkezinde, 8 oda, doktor lojmanı, acil müdahale ve müşahade odaları ile kadın doğum ünitesi bulunuyor. Hastanenin su ihtiyacını karşılamak için ise hastane yanına bir su kuyusu açıldı.

Sağlık merkezinin açılış törenine Maadogou Valisi Aissata Angelina Traoré, Belediye Başkanı Ousmane Ouermi, Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal ve Şimal Vakfı yetkilileri ile bölge halkı katıldı.

Vali Traoré, yaptığı açılış konuşmasında, bölgede sağlık konusunda büyük sıkıntıların yaşadığını belirterek, açılışı yapılan sağlık merkezi için kardeş ülke Türkiye ve Sadakataşı Derneği'ne minnettar olduklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Ouermi de sağlık merkezinin açılışının Maadougou bölgesi için büyük bir yatırım olduğuna işaret ederek, "Halkımız en temel tıbbi ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyorken artık Burkina Faso standartlarının çok üzerinde bir sağlık merkezine sahip olduğumuz için halkımız adına Türkiye'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Sadakataşı Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal ise bölge halkının hayatın her alanında olumsuzluklar yaşadığını ve ülkede yaklaşık 8 milyon insanın sıtma hastalığına yakalanmış olduğunu ifade ederek, bölgede insanların tedavi olabileceği en yakın sağlık merkezinin 35-40 kilometre uzaklıkta bulunduğunu kaydetti.



İlgili Konular Burkina Faso Sadakataşı Derneği Şimal Vakfı
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