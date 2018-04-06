Güncelleme: 14:59, 06 Nisan 2018 Cuma

Anadolu Ajansı 98 yaşında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye merkezli uluslararası bir haber ajansı olarak 13 dilde yayın yapan, 50 ülkede 2 binden fazla aboneye hizmet veren, 100 ülkede temsilcisi bulunan, günlük 1650 haber, 2 bin 330 fotoğraf, 400 video yayınlayan, 15 canlı yayın yapan Anadolu Ajansı (AA) geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

Haber maratonunu yıllardır aksatmadan sürdüren Anadolu Ajansı, "güvenilir, tarafsız, etik, hızlı" habercilik anlayışıyla 100'üncü yılına emin adımlarla yürüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulan AA, 98 yıllık tecrübesiyle güvenilir haberin kaynağı olmayı sürdürüyor.

Dünyanın en hareketli bölgelerindeki sıcak gelişmeleri anında abonelerine aktaran AA, özellikle haberciliğin çok zor olduğu coğrafyalardan geçtiği haber ve güçlü görselleriyle fark oluşturuyor.

ARTAN ÜRETİM, YÜKSELEN KALİTE

AA, 13 dilde abonelerine servis ettiği haber, fotoğraf ve videoları ile sadece Türkiye'de değil dünyada da güvenilir haberin kaynağı olma özelliği taşıyor.

Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Boşnakça, Fransızca, Kürtçe (Soranice), Kürtçe (Kurmançi) Arnavutça, Makedonca, Farsça olmak üzere 11 dilde yayın yapan AA, son dönemde dil hanesine İspanyolca ve Endonezceyi de ekleyerek bu sayıyı 13'e çıkardı.

Günlük ortalama 1650 haber, 2 bin 330 fotoğraf, 400 video yayınlayan, 15 canlı yayın yapan ve 6 infografik yayına veren AA, Türkiye'deki ulusal gazetelerde yayımlanan fotoğrafların yüzde 63'ünü, haberlerin ise yüzde 40'ını üretiyor. Ayrıca ulusal haber siteleri de Anadolu Ajansı'nın özel haberlerinin yüzde 89'una sitelerinde yer veriyor.

CANLI YAYIN

Anadolu Ajansı, son dönemde yaptığı atılımla, özellikle canlı yayın noktasında da abonelerine önemli hizmetler vermeye başladı.

Canlı Yayınlar Editörlüğü'nü kurum bünyesine kazandıran, son teknoloji canlı yayın cihazları ile gün içindeki önemli toplantıları ve sıcak olayları abonelerine aktaran AA, günde 15 canlı yayına imza atıyor.

GLOBAL YAPILANMA

Global muhabir ağı sayesinde abonelerinde 7/24 hizmet veren AA'nın, 41 merkezde ofisi, 100 ülkede temsilciliği, 50 ülkede 2 binden fazla abonesi bulunuyor.

Anadolu Ajansı, Ankara, İstanbul, Addis Ababa, Bogota, Brüksel, Cakarta, Erbil, Kudüs, New York, Saray Bosna, Tunus ve Üsküp'te yayın merkezleri olan AA, Atina, Bağdat, Belgrad, Berlin, Beyrut, Gazze, İslamabad, Kabil, Kahire, Kerkük, Kuala Lumpur, Lefkoşa, Londra, Moskova, Paris, Pekin, Priştine, Rabat, Ramallah, Sofya, Süleymaniye, Tahran, Tiran ve Washington'daki ofisleriyle hizmet veriyor.

AA, Avustralya, Avusturya, Cezayir, Güney Afrika, Gürcistan, İspanya, İsviçre, İtalya, Katar, Kazakistan, Kenya, Libya, Macaristan, Nijerya, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Özbekistan ve Yemen'deki temsilcilikleriyle de hizmet veriyor.

AFRİKA AÇILIMI

AA, Türkiye'nin dış politikasında özel bir önem verdiği Afrika kıtasında daha da etkin olmak için yeni bir yapılanmaya gidiyor. Gelecek dönemde özellikle Afrika kıtasının önemli başkentleri, Abuja, Dakar, Hartum, Johannesburg ve Mogadişu ile Cenevre, Riyad ve Viyana'da ofisler açarak bölgedeki gelişmeleri daha yakından takip edecek AA, global yapılanmasını daha da güçlendirecek.

SOSYAL MEDYA

AA, 13 dilde yayın yapan web siteleri başta olmak üzere mobil cihazlar ve akıllı saatler için hazırlanan uygulamaları ve tüm sosyal medya kanallarını, yoğun ve aktif olarak kullanıyor.

AA'nın çok sayıda kişi tarafından takip edilen sosyal medya hesapları, gün içindeki gelişmeleri anbean takipçilerinin bilgisine sunuyor.

AA, "USTA/ÇIRAK" ÖĞRETİSİNİ DEVAM ETTİRİYOR

2011'de AA Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Anadolu Ajansı Haber Akademisi, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimler veriyor.

Medya sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyenlerin, gazetecilik alanında analitik düşünme, sorun çözme, etkili iletişim kurabilme, haber yazım teknikleri, görüntü ve fotoğraf çekimi bilgi ve becerilerine sahip olmasını sağlamayı hedefleyen AA, gazetecilik mesleğinde giderek rafa kalkan "usta/çırak" öğretisinin Akademi'deki uygulama eğitimleriyle yeniden hayat bulmasını amaçlıyor.

Haber Akademisi'nde, Savaş Muhabirliği başta olmak üzere birçok alanda çok sayıda eğitim veren AA, tecrübeli personelinin katkılarıyla hazırladığı "Muhabir-Habercinin Temel Kitabı", "Savaş Muhabirliği El Kitabı" ile, özellikle mesleğe yeni başlayanlara yol gösterici bilgiler sunuyor.

ÖNEMLİ GÜNLER İÇİN ÖZEL KİTAPLAR

Her yıl Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 dilde yayınlanan AA yıllıkları, yılın önemli olaylarını belgeleyen önemli bir arşiv niteliği taşıyor.

AA, yıllıkların yanında, yıla damga vuran olaylar için de bilgilendirici kitaplar hazırlıyor. AA'nın, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kronolojisini ve darbe girişimi sonrası tepkileri ele alan "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi", terör haberleri konusunda sorumlu yayıncılık ilkelerini ön plana çıkararak hazırladığı "10 başlıkta terör haberleri nasıl yapılır?" isimli kitapçıkları da bulunuyor.