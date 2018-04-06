16:07, 06 Nisan 2018 Cuma

ABD ile Münbiç görüşmelerine ilişkin kritik açıklama





Diplomatik kaynaklar tarafından, ABD ile Münbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni dışişleri bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğu açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Diplomatik kaynaklar, ABD ile Münbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni dışişleri bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı. Ayrıca diplomatik kaynaklar, Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu, ancak Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadığını bildirdi. Kaynaklar ayrıca Suriye rejimi ile bir temasın olmadığını bildirdi.

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