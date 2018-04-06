Cezaevinden çıkan Puigdemont'tan İspanya hükümetine çağrı

Almanya’da Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesinin hakkında şartlı tahliye kararı verdiği eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont kefaletle serbest bırakıldı.
Puigdemont, cezaevinden çıktıktan sonra burada kendisini bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya hükümetinin Katalan yönetiminin talepleri konusunda siyasi görüşmelere başlaması çağrısında bulunarak, "Diyalog zamanı geldi." dedi.
Kendisi ile dayanışma gösteren tüm insanlara ve ülkelere teşekkür eden Puigdemont, "Demokrasi için mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.
Schleswig-Holstein Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da Puigdemont'un 75 bin avro kefalet ödediği ve Almanya'da kalacağı yeri bildirdiği kaydedildi.
Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesi, dünkü kararında, İspanya'nın "isyan" suçlamasıyla yaptığı iade talebinin, bu suçun Alman hukukunda bir karşılığının bulunmaması sebebiyle kabul edilemez olduğuna hükmetmişti. Ancak mahkeme, Puigdemont hakkındaki yolsuzluk suçlamasına dayanan iade talebini ise incelemeye devam edeceğini açıklamıştı.
Mahkeme, Puigdemont’un Almanya’yı terk etmemesi, her adres değişikliğini bildirmesi, haftada bir kez Neumünster polisine giderek bildirimde bulunması ve 75 bin avro kefalet ödemesi karşılığında serbest kalabileceğini bildirmişti.
Puigdemont, 25 Mart'ta arabayla Danimarka'dan Almanya'ya giriş yaptığı sırada, A7 otoyolu üzerinde gözaltına alınmış ve Neumünster Cezaevi'ne konulmuştu. Yerel mahkeme de Puigdemont'un kimlik tespitinin ardından tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
Schleswig-Holstein Başsavcılığı da Puigdemont'un iade edilmesi talebiyle mahkemeye dilekçe sunmuştu.
İspanya Yüksek Mahkemesi, geçen ay Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı. Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrasında, haklarında başlatılan soruşturmanın ardından Belçika'ya kaçmıştı.
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, Almanya'da kefaletle serbest bırakılmasının hemen ardından İspanya hükümetine, Katalan yönetiminin talepleri konusunda siyasi görüşmelere başlama çağrısında bulundu
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