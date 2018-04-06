16:31, 06 Nisan 2018 Cuma

Çiftlik Bank benzeri oluşumlar konusunda uyarı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank benzeri yapılara ilişkin, "Sürekli vatandaşlarımızı uyarıyoruz, uyarmaya da devam edeceğiz çünkü bu tür vatandaşlarımızın duygularını kullanan sadece Çiftlik Bank yok." dedi.

Tüfenkci, beraberinde Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra Eskimalatya'da esnafı ziyaret etti.

Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nı da ziyaret eden Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, kentte yağışların az olması nedeniyle ciddi bir su probleminin olduğunu söyledi.

Bu problemi aşma adına çalışmalar yürüttüklerini anlatan Tüfenkci, ihalesi yapılan ve Şahnahan kanalına aktarılacak suyla alt bölgelerin su problemini büyük ölçüde gidermiş olacaklarını ifade etti.

Bakan Tüfenkci, bir gazetecinin "Çiftlik Bank" mağdurlarının durumuna ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Çiftlik Bank ve benzeri yapılar özellikle insanlarımızı dolandırma ve insanları kandırarak oyun üzerinden ticaret yapıyormuş gibi göstermeleri ve bununla ilintili olarak birçok mağduriyetlere neden olmaları hesabıyla biz incelemelerimizi yapmıştık bir kısmı da devam ediyor. Vatandaşlarımızı her fırsatta bu gibi yapılara karşı uyarıyoruz, uyarmaya da devam edeceğiz. Hükümet olarak sadece bizim bakanlık değil, bizim bakanlık daha çok inceliyor ama İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız bu tip yapıların üzerine ciddi anlamda gidiyor. Vatandaşlarımızın da bu anlamıyla uyanık olması gerektiğini, yüksek kar vaatleri sunanların her zaman şüpheyle karşılanması gerektiğini ifade ediyoruz."

VATANDAŞLAR DİKKATLİ DEĞİL

Tüfenkci, "Çiftlik Bank" anketi ile ilgili de şunları söyledi:

"Yapılan bir ankette, çalışmada özellikle Çiftlik Bank mağdurları arasında bu araştırma yapıldı. Oradaki sonuç ilginç. Yüzde 50'ye yakın insan 'Biz tekrardan böyle bir oluşumda paramızı yatırmayı düşünebiliriz.' diye ifade ediyorlar. Bu da ayrıca incelenmesi gereken bir konu. Onun için biz sürekli vatandaşlarımızı uyarıyoruz, uyarmaya da devam edeceğiz çünkü bu tür vatandaşlarımızın duygularını kullanan sadece Çiftlik Bank yok. Daha önceden gelen yapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine baktığımızda, esasında birbirini tekrar eden yapılar olduğunu görüyoruz. Buna rağmen kamuoyunda da yeteri kadar yer almasına rağmen vatandaşlarımızın hassas olmadığını görüyoruz. Bu hassasiyeti oluşturma adına da biz hem bilgilendirme yapacağız hem de bunlarla ilgili mücadeleye devam edeceğiz."