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1000. Yılında Nizamülmülk
1000. Yılında Nizamülmülk

Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah'a vezirlik yapan Nizamülmülk, Konya'da programla anıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Selçuklu sultanlarına vezirlik yapan önemli devlet adamı Nizamülmülk, Konya'da düzenlenen "1000. Yılında Nizamülmülk" adlı programla yad edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Yazarlar Birliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Yöneticiler Akademisi, Karatay Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle bir otelde düzenlenen toplantıda, Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah'a vezirlik yapan, Siyasetname'nin yazarı ve Nizamiye Medreselerinin kurucusu Nizamülmülk anlatıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AK Parti Konya Milletvekili ve Erdemli Yöneticiler Akademisi Genel Başkanı Halil Etyemez, tarihin bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulası olduğunu söyledi.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan da Nizamülmülk’ün yaşadığı dönemde dağınık olan Müslüman devletlerini birleştirme gayretine dikkati çekti.

Bunun yanı sıra İslam birliğini ilk kez icra etmeye çalışan kişinin de Nizamülmülk olduğunu belirten Arıcan, "Nizamülmülk’ü bin yıl sonra anıyor olmamız bir kadirşinaslıktır. Programa ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Kültür belediyeciliği çok önemli. Türkiye Yazarlar Birliği kültür sanat programlarımızı düzenlerken yerel yöneticilerimizle dirsek temasımızı sıklıkla yapıyoruz. Belediye başkanlarımızın kültürel faaliyetlere sahip çıkmalarını çok önemsiyoruz ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Selçuklularla ilgili araştırma, yayın, sempozyum gibi programların son derece sınırlı olduğunu dile getiren Akyürek, "Bu sempozyumun bir boşluğa hitap edeceğini, Nizamülmülk ile ilgili çok fazla kaynağın bulunmadığını gördüğümüz bir alanda, bu ilmi toplantının önemli bir boşluğu dolduracağını görüyoruz. İnşallah sunulacak tebliğler, yapılacak konuşmalar, daha sonra güzel bir yayın halinde ilim ve siyaset dünyasına kazandırılır. Böylece büyük vezirimizin 21. yüzyıla da farklı bir şekilde hitap etmesi sağlanmış olur." diye konuştu.

Akyürek, Nizamülmülk'ün önemli çalışmalarına ilim hayatına katkılarına rağmen Haşhaşiler'in suikastine uğradığını ifade ederek, "15 Temmuz suikastı ve ihaneti ile 1000 yıl sonra bile bir benzeşme ortaya çıkıyor. İslam alemine yapılan bir suikast. Buna da dikkat çekilmesi gerekiyor.” dedi.

 



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