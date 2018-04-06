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ABD'den Rusya'ya Putin'i kızdıracak yeni yaptırımlar
ABD'den Rusya'ya Putin'i kızdıracak yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, 7 Rus oligark, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 Rus hükümet yetkilisi ile bir Rus silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırım listesine aldı. Yaptırım listesine alınan üst düzey Rus hükümet yetkilileri arasında İçişleri Bakanı Kolokoltsev, Gazprombank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Akimov, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev ve Putin'in danışmanlarından Shkolov da bulunuyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD yönetimi 7 Rus oligark, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklenen Ruslar ve şirketleri kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre, 7 Rus oligark ve bu kişilerin kontrolündeki toplam 12 şirket, Rusya'ya yeni yaptırımlar bağlamında kara listeye alındı. Söz konusu kişilerin Rusya'nın önde gelen zenginleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, bu kişi ve kurumları "Rusya'nın küresel çaptaki bozucu eylemlerine destek vermek ve Putin rejiminden istifade etmekle" suçladı.

LİSTEYE ALINAN OLİGARKLAR

Listeye alınan oligarkların isimlerinin Vladimir Bogdanov, Oleg Deripaska, Suleiman Kerimov, Igor Rotenberg, Kirill Shamalov, Andrei Skoch ve Viktor Vekselberg olduğu açıklandı.

Bu kişilerin kontrol ettiği B-Finance Ltd., Basic Element Limited, EN+ Group, EuroSibEnergo ve GAZ Group gibi toplam 12 şirket de OFAC'ın yaptırım listesine girdi.

Beşşar Esed rejimine uzun zamandır silah temin ettiği ifade edilen Rus devletine ait Rosoboroneksport adlı silah ticaret firması ile bu kuruma bağlı "The Russian Financial Corporation Bank" (RFC Bank) adlı banka da aynı şekilde kara listeye alındı.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kurumların ABD'deki varlıklarını donduran ABD yönetimi, bu kişi ve kurumlarla iş yapılmasını da yasaklar listesine almış oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI DA LİSTEDE

OFAC'ın yaptırım listesine eklediği üst düzey Rus hükümet yetkilileri arasında ise İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Gazprombank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Akimov, Rusya Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (RISS) Başkanı Mikhail Fradkov, Gazprombank'ın İcra Kurulu Üyesi Sergey Fursenko, Tula bölgesi Valisi Alexey Dyumin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patrushev, Rusya Meclisi Duma üyesi Vladislav Reznik ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarından Evgeniy Shkolov gibi isimler yer aldı.

ABD yönetimi son olarak 15 Mart'ta, Rusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak, 19 Rus vatandaşı ve 5 kurumunu yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.

Bu açıklamada, aralarında Rus İstihbarat Servisi (FSB), Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU), "İnternet Araştırma Ajansı" (IRA) adlı siber içerik üreten Rus firması ile bu ajansın finansmanını sağlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Yevgeniy Viktorovich Prigozhin de dahil, toplam 19 kişi ve 5 kurum finansal yaptırım listesine eklenmişti.



İlgili Konular rusya ABD
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