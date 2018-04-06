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Filistin
16:57, 06 Nisan 2018 Cuma

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İşgal güçleri bir Filistinliyi daha şehit etti

Abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 1 kişi daha şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişinin şehit olduğu, çok sayıda göstericinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Han Yunus'un doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Usame Hamis Kadih (38) adlı Filistinli şehit düştü. İsrail askerlerinin ateşiyle 5'i ağır 40 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Gösterilerin başladığı geçen cumadan bu yana şehit sayısının 23'e yükseldiği ifade edildi. Bir haftadır süren gösterilerde bin 500'den fazla Filistinli de yaralandı.

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ediyor.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin altı hafta boyunca devam edecek olmasının bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış olması.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.



İlgili Konular filistin İsrail Usame Hamis Kadih
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