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Çifte ajan Skripal ve kızının sağlık durumunda yeni gelişme
Çifte ajan Skripal ve kızının sağlık durumunda yeni gelişme

İngiltere'de geçen ay zehirlenen çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sergey ile kızı Yulia Skripal'in tedavi gördüğü Salisbury Bölge Hastanesinden ikilinin sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Hastanenin direktörü Dr Christine Blanshard, Yulia Skripal'in hayati riski atlattığını anımsatarak, "Yulia'nın kendisinin de söylediği gibi, gücü günden güne artıyor ve taburcu olmak için yeterince iyi olduğu günü sabırsızlıkla bekliyor. (Taburcu olacak) Tarihin ne zaman olacağına dair herhangi bir haber sadece spekülasyondur." ifadelerini kullandı.

İyileşme sürecinde Yulia Skripal'in mahremiyetine saygı duyulmasını istediğini vurgulayan Blanshard, özellikle basının bu talebe saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Blanshard, "Sizleri ayrıca babası Sergey Skripal'in durumu hakkında da bilgilendirmek istiyorum. Kendisi tedaviye iyi cevap veriyor, hızla iyileşiyor ve durumu artık ciddiyetini korumuyor." dedi.

"HERKESİN SAĞLIĞI İYİ"

İngiliz polisinden dün yapılan açıklamada, Yulia Skripal'in, "Bir hafta önce uyandım ve gücümün günden güne arttığını söylemekten memnuniyet duyuyorum. İyileşmeme ilişkin olarak teşekkür etmek istediğim çok kişi var." ifadelerine yer verilmişti.

Polis açıklamasından önce İngiliz yayın kurumu BBC, Rus televizyon kanallarında Yulia Skripal ile kuzeni Viktoria arasında geçtiği öne sürülen bir telefon konuşmasının yayınlandığını bildirmişti. Yulia Skripal’a ait olduğu ileri sürülen ses kaydında, “Her şey iyi. O (Sergey Skripal) dinleniyor. Uyuyor. Herkesin sağlığı iyi. Düzeltilemez bir şey yok. Yakında taburcu edileceğim.” ifadelerinin geçtiği belirtiliyor.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

66 yaşındaki Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.



İlgili Konular Skripal rusya İngiltere
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