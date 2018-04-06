17:31, 06 Nisan 2018 Cuma

İtalyan ordusuna ait helikopter tatbikat yaparken denize düştü





İtalyan donanmasına ait bir helikopterin tatbikat yaparken denize düşmesi sonucu bir mürettebat hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İtalyan donanmasına ait bir helikopterin Akdeniz'e düşmesi sonucu mürettebattan biri yaşamını yitirdi. İtalyan donanmasından yapılan açıklamada, SH 212 tipi helikopterin "Borsini" gemisi yakınlarında tatbikat yaparken denize düştüğü bildirildi. Açıklamada, kazanın nedenlerinin araştırıldığı kaydedildi. İtalyan ANSA ajansının donanma kaynaklarına dayandırdığı habere göre, helikopterde bulunan 5 mürettebattan biri hayatını kaybetti. Diğer 4 kişinin durumunun iyi olduğu ancak yaşadıkları şoku henüz atlatamadıkları belirtildi. İtalya Savunma Bakanı Roberta Pinotti de hayatını kaybeden Andrea Fazio'nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.