Hakkari'de EYP patladı: 2 asker şehit

Başbakan Yardımcısı Akdağ: TCK'daki en ağır ceza bu suçu işleyene verilecek

Başbakan Yardımcısı Akdağ, cinsel istismar düzenlemesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Bu konunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok" ifadesini kullandı.