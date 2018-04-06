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AB, Hırvatistan'ın tüm komşularını destekleyecek
AB, Hırvatistan'ın tüm komşularını destekleyecek

Hırvatistan'ı ziyaret eden Fransa'nın AB Bakanı Loiseau, "Sofya'da 17 Mayıs'ta düzenlenecek zirvede, Hırvatistan'ın tüm komşularının AB'ye katılımlarını destekleyeceğiz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 17 Mayıs'ta düzenlenecek AB-Batı Balkan Zirvesi'nde, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılımlarını  destekleyeceklerini söyledi.

Loiseau, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında, Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

Nathalie Loiseau, AB'nin genişleme politikası ve Güneydoğu Avrupa'nın istikrarının ele alındığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Hırvatistan'ın AB'nin en genç ve dinamik üyesi olduğunu belirtti.

Schengen'e girmenin Hırvatistan için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Loiseau, "Bu, zaman gerektiren bir süreç. Burada Avrupa Komisyonunun üzerine düşen görev, Hırvatistan'ın dış sınır gözetimini değerlendirmek ve Hırvatistan hükümetine belli başlı önerilerde bulunmak olacak." dedi.

Hırvatistan'ın, Batı Balkan ülkeleriyle ilişkilerinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Loiseau, "Sofya'da 17 Mayıs'ta düzenlenecek zirvede, Hırvatistan'ın tüm komşularının AB'ye katılımlarını destekleyeceğiz. Ancak bu ülkelerin AB'ye ne hızla girecekleri ve bu süreçte ne kadar çaba sarf edecekleri çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Loiseau, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılımlarının büyük önem arz ettiğini dile getirerek, söz konusu ülkelerde ekonomi reformunun hızlandırılması için gerekli adımların atılacağını anlattı.

Hırvat bakan Buric de Fransa ile ortaklıklarının Hırvatistan'ın, Schengen ve Avro Bölgesi'ne dahil olmak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) katılmak gibi stratejik hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Hırvatistan'ın, özellikle Bosna Hersek'in AB üyeliğini desteklediğini kaydeden Buric, Bosna Hersek'te gerçekleşecek siyasi ve ekonomik reformların, ülkede yaşayan Hırvatlara eşitlik sağlayacağını söyledi.

Buric ile Loiseau, iki ülke arasında ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında stratejik ortaklık öngören 3 yıllık eylem planını imzaladı.



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