Bilim adamları iç sesi yazıya dönüştürebilen aygıt geliştirdi

ABD'de bilim insanları, iç sesi algılayarak yazıya dönüştürebilen bir aygıt geliştirdi.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) internet sayfasındaki açıklamaya göre, MIT'e ait Media Lab'ta geliştirilen ve "AlterEgo" adı verilen giyilebilir aygıtta, yanağa ve çeneye değen elektrotlar bulunuyor.
Düşüncenin zihinde oluşturduğu ses olarak bilinen iç ses, gırtlakta insan gözüyle saptanamayan kas hareketlerine ve titreşime neden oluyor.
Bu elektrotlar, iç sesin tetiklediği nöromüsküler (sinirkas) sinyalleri bir yapay zeka sistemine aktarıyor. Bu sistem de sinyalleri kelimelerle ilişkilendirerek yazıya dönüştüyor.
Araştırma kapsamında, 10 kişide denenen AlterEgo'nun doğruluk oranı ortalama yüzde 92'yi buldu. Araştırmacılar bu oranın zamanla artacağını belirtiyor.
Google'un sesi yazıya çevirme uygulamasının doğruluk oranı ise yüzde 95 civarında.
Araştırmacılar, AlterEgo'nun saptayabildiği ve tanıyabildiği kelime sayısını artırma çalışmalarını sürdürüyor.
AlterEgo'nun geliştirilmesiyle, insanlar Google'un Assistant, Apple'ın Siri'si gibi yapay zeka yardımcılarıyla sessiz şekilde iletişim kurabilecek.
Araştırmayla ilgili makale Tokyo'da düzenlenecek bir teknoloji konferansında sunulacak.
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