Ruanda yönetimi 6 bin ibadethaneyi kapatacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yerel basındaki haberlere göre Kagame, "sayılarının çok fazla olduğu" ve "ibadet haricinde kullanıldığına inandığı" için 6 bin 100 civarındaki ibadet yerinin kapatılmasına onay verdi.
Bunlar arasında 100'den fazla cami ile 700'ü başkent Kigali'de olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 6 bin kilise yer alıyor.
"Su kuyusu ve fabrikalarımızın sayısı bu kadar var mı? Zannetmiyorum." ifadelerini kullanan Kagame, ülkenin ekonomik durumunun bu kadar çok ibadethaneyi kaldıramayacağını söyledi.
Bu sayıyı ancak gelişmiş ülkelerin karşılayabileceği yorumunda bulunan Kagame, ibadethanelerin kapatılmasında "güvenlik" faktörünün de önemli rol oynadığını savundu.
Kagame, mart ayında ülkenin güneyinde pazar ayini sırasında bir kiliseye yıldırım düşmesi sonucu 16 kişinin öldüğü, 140 kişinin yaralandığı olaya işaret ederek, "Bir papaz, açacağı kiliseden önce teoloji alanında ihtisas yaptığı diplomasını ve açacağı ibadethanenin şimşek çarpmasından korunması için paratonere sahip olması gerektiğini bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Kagame'nin seçim sistemini eleştirdikleri gerekçesiyle ülkedeki yabancı diplomatlardan da "hoşnut olmadığı" belirtiliyor.
HOPARLÖRLERDEN EZAN OKUNMASI YASAK
Ruanda yönetimi, ''gürültü kirliliğine neden olduğu'' gerekçesiyle başkent Kigali'de hoparlörden ezan okunmasını yasaklamıştı.
Ülkede, güvenlik, hijyen ve altyapı gibi yasal gereklilikleri karşılamadığı ve gürültü kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle şubat sonunda 800 kilisenin kapatılmasına karar verilmişti.
Ruanda'da Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin, 100'den fazla cami ve 700'ü başkent Kigali'de ülke genelinde yaklaşık 6 bin kilisenin kapatılmasına ilişkin kararı onayladığı duyuruldu.
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