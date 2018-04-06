20:45, 06 Nisan 2018 Cuma

Fransa'da grev beklenenden uzun sürebilir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da geçen hafta başlayan ve ulaşımın felç olmasına neden olan demiryolu çalışanlarının grevinin daha da uzayabileceği bildirildi.

Fransız Demiryolları İdaresi (SNCF) çalışanlarını temsilen 4 sendika yöneticisi, demiryolu reformu ve çalışanların statüsü hakkında görüşmek için Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne ile bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan Genel İş Konfederasyonu (CGT) Demiryolu Şubesi Genel Sekreteri Laurent Brun, "Eğer hükümet bu şekilde devam ederse grev süresi uzatılır." dedi. Brun, 28 Haziran'a kadar devam edeceği ilan edilen grevlerin yaz aylarında da sürebileceğine işaret etti.

Toplantıya katılan 4 sendikadan biri olan SUD Rail'in temsilcisi Erik Meyer ise "Bugün burada yaşananlar kesinlikle kabul edilemez. Demiryolu işçilerinin en önemli talepleri pazarlık konusu bile edilmedi." ifadelerini kullandı. Meyer, pazartesi gününden itibaren grevin sertleşeceğini ve daha çok katılımlı hale getirileceğini kaydetti.

CGT, Unsa, SUD Rail, CFDT sendikalarınca yapılan ortak açıklamada, 3 Nisan'dan itibaren geçerli olmak kaydıyla 28 Haziran'a kadar, haftanın 2 günü ülke genelinde greve gitme kararı alındığı belirtilmişti.

Öte yandan bir SNCF yetkilisi, pazar günü ülke genelinde trenlerin sadece yüzde 20'sinin sefere çıkacağını açıkladı. Sendika yetkilileri, pazartesi gününden itibaren ülke genelinde daha katılımlı bir grev dalgasının beklendiği yönünde görüş bildirdi.

Bu arada CGT sendikası, ülke genelinde sağlık çalışanları, öğrenciler ve emeklilere yönelik bir bildiri yayınlayarak grevlere ve gösterilere katılma çağrısı yaptı.

Ülkede demiryolu çalışanlarının grevi ile temizlik işçileri ve öğrencilerin eylemleri de devam ediyor. Çok sayıda üniversitede kampüs ve dersliklerde oturma eylemi düzenleyen öğrenciler, üniversiteye giriş ve eğitim sistemi reformunun iptal edilmesi çağrısında bulunuyor.