'Ortak Türk Edebiyatı' taslağında uzlaşma sağlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
UTA Başkanı Kıdırali, "Türkiye öncülük yapmış oldu. Önümüzde yapılacak zirve kararından sonra Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'da da birlikte hazırladığımız Ortak Türk Tarihi ders kitabının seçmeli ders olarak verileceğinden şüphemiz yok." dedi.
Uluslararası Türk Akademisi (UTA) Başkanı Darhan Kıdırali'nin başkanlığında Barış ve Uyum Sarayı'nda düzenlenen toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü İlhan Aksoy, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinden Doç. Dr. Bilal Hasanov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osmonakun İbrayimov'un yanı sıra tarih ve edebiyat alanından uzmanlar katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kıdırali, geçen yıl taslağı Türk Konseyine üye devletlerin tarih uzmanları tarafından onaylanan "Ortak Türk Tarihi" ders kitabının, Türkiye'de gelecek yıldan itibaren seçmeli ders olarak okutulması kararının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Kıdırali, "Türkiye öncülük yapmış oldu. Önümüzde yapılacak zirve kararından sonra Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'da da birlikte hazırladığımız Ortak Türk Tarihi ders kitabının seçmeli ders olarak verileceğinden şüphemiz yok." dedi.
Kıdırali, şimdi sıranın "Ortak Türk Edebiyatı" ders kitabına geldiğini kaydetti.
"TÜRK ALEMİ İÇİN ÇOK FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aksoy da "Ortak Türk Edebiyatı" projesini desteklediklerini dile getirerek, "İlgili çalışmamızı yaptık. İnşallah Türk alemi için çok faydalı olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinden Doç. Hasanov, proje çerçevesinde Türk halklarının manevi, siyasi ve tarihi birliğinin yansıtıldığının altını çizerek, "Bu projenin gerçekleşmesi için tüm gücümüzü sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrayimov, "Ortak Türk Tarihi", "Ortak Türk Edebiyatı" ve "Ortak Türk Coğrafyası" kitaplarının okul ve üniversitelerde okutulmasının Türk dünyasının birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlayacağını söyledi.
İbrayimov, "Cumhurbaşkanlarımız önemli projeleri başlattılar ve bunu desteklemeliyiz." dedi.
"Ortak Türk Edebiyatı" dersi öğretim programı taslağının, Türk Konseyine üye devletlerin Milli Eğitim bakanları tarafından onaylanmasının ardından ders kitabının hazırlanması öngörülüyor.
Geçen yıl eylül ayında taslağı tamamlanan Ortak Türk Tarihi ders kitabı taslağının bu yıl yapılması planlanan Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde cumhurbaşkanlarının onayına sunulması bekleniyor.
Ayrıca gelecek yıllarda Ortak Türk Coğrafyası ders kitabı projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Konseyi) üye devletlerin edebiyat uzmanları, "Ortak Türk Edebiyatı" dersi öğretim program taslağında uzlaştı.
Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah'a vezirlik yapan Nizamülmülk, Konya'da programla anıldı
İKAM, İLEM ve İGİAD'ın organizasyonu, İSİFAM'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "6. İslam İktisadi Atölyesi", bugün saat 18.00'da başlıyor
Kültür sanat editörümüz İbrahim Ethem Gören, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Yeditepe Bienali’ne; 1 Nisan Pazar günü Süleymaniye Salis Medresesi’nde sanatseverlere merhaba diyen Kusursuz Tekrar sergisine ve etkinliğin gala programına katılarak gözlem ve tesbitlerini yazdı
31 Mart Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Ayasofya’da açılan Yeditepe Bienali kapsamında etkinlikler devam ediyor
Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar kentinde Nevruz Bayramı dolayısıyla "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" konseri düzenlendi.
Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında "Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen Yeditepe Bienali'nin galası Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirildi.
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeki “40. Sanat yılında Hasan Aycın… Kudüs Ey Ey” sergisi düzenlenen törenle açıldı. Dünyadaki mazlum ve mağdurların sorunlarını yansıttığı çizgileri ile tanınan çizer Hasan Aycın’ın eserleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler ile buluştu.
Mısır'da 18. yüzyılda taş, tuğla ve ahşap kullanılarak yapılmış onlarca tarihi Türk evi bulunuyor
Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi'nde, İbni Sina'nın bin yıl önce yazdığı "Urzucet Fi't-Tıb"ın da da aralarında yer aldığı binlerce el yazması eser özenle korunuyor.
İbrahim Ethem Gören, 26 Mart Pazartesi günün akşamı Üsküdar'da açılan Turan Sevgili'den Hat ve Hattatlar Albümü Sergisine katılarak kaleme aldı
İnşası 1974 yılında başlayan ve Hırvat mimar Andrija Mutnjakovic tarafından tasarlanan Kosova Milli Kütüphanesi "Pjeter Bogdani", kubbelerle örtülü ilginç mimarisiyle başkent Priştine'nin en ilginç sembollerinden biri
Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı Sebilürreşad'da milli şairin şiirleri ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'yu dolaşarak verdiği vaazları yer alıyor
Arap coğrafyasında çok önemli olan söz, şiirin bir ressam tarafından görselliğe dönüştürülmesini görmek isteyenler için Abbas Yusuf'un "Bu Senin Adın" isimli açıldı
Yazarımız İbrahim Ethem Gören, İslâm yazı sanatının kısa tarihiyle birlikte Mushaf kitabeti ve tezyinatına ilişkin hususları kaleme aldı.
Mimar ve Mühendisler Grubu'nun aylık dergisi Şubat ayında Merhum Akif Emre'ye özel sayısıyla çıktı.