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DTÖ'nün Çin değerlendirmesine Trump'tan tepki
DTÖ'nün Çin değerlendirmesine Trump'tan tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü'nün Çin’i gelişmekte olan ülke olarak değerlendirmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, “Çin büyük bir ekonomik güç ama Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde gelişmekte olan ülke olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, özellikle ABD’ye karşı muazzam düzeyde avantajlara sahip. Kimse bunun adil olduğunu düşünüyor mu? Çok kötü şekilde temsil edildik. DTÖ, ABD’ye karşı adil değil.” ifadelerini kullandı.

Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DTÖ’nün Çin’i gelişmekte olan ülke olarak değerlendirmesini eleştirdi.

Kuruluşun ABD’ye karşı adaletli olmadığını iddia eden Trump, paylaşımında, “Çin büyük bir ekonomik güç ama DTÖ nezdinde gelişmekte olan ülke olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, özellikle ABD’ye karşı muazzam düzeyde avantajlara sahip. Kimse bunun adil olduğunu düşünüyor mu? Çok kötü şekilde temsil edildik. DTÖ, ABD’ye karşı adil değil” görüşünü savundu.

Pekin yönetimi, dün ABD'nin Çin menşeli ürünlere yönelik gümrük tarifeleri nedeniyle DTÖ’ye başvurmuştu.

ABD yönetimi ise söz konusu başvurunun hemen ardından Çin’e öncekilere ilaveten ek tarifeler getirilmesi yönünde adım attı. Buna göre Trump, ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) Çin'e 100 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi getirilmesini talep etti.

Çin Ticaret Bakanlığı ise Trump’ın bu adımına cevaben ülkenin çıkarlarını korumak adına “her ne pahasına olursa olsun” savaşmaktan vazgeçmeyeceği açıklamasında bulundu.

Ekonomistler, tarafların uzlaşmak yerine tarifeleri artırmaya devam etmesinin hem iki ülkenin vatandaşları hem de dünya ekonomisi için tamir edilmesi zor zararlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

TRUMP VE YÖNETİMİ BAŞLATTI, ÇİN DEVAM ETTİRDİ

ABD ve Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin, geçen ay ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, birkaç gün önce Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bin 300 Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir-çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi farklı birçok ürün çeşidine yer verildi.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

Çin'in misilleme listesinin, viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, tütün, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 Amerikan menşeli ürünü kapsadığı kaydedildi.

 



İlgili Konular ABD Donald Trump Çin Dünya Ticaret Örgütü
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