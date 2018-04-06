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Zuma ilk kez hakim karşısında
Zuma ilk kez hakim karşısında

Güney Afrika'da yolsuzluk iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma, ilk defa hakim karşısına çıktı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasının yapıldığı mahkeme binasına çok sayıda taraftarının söylediği şarkılar eşliğinde giren Zuma'nın duruşması sadece 10 dakika sürdü.

Zuma'nın avukatlarının Ulusal Savcılık Makamının (NPA) iddiaları gözden geçirmesi talebi üzerine duruşma 8 Haziran'a ertelendi.

Mahkeme çıkışında destekçilerine seslenen Zuma, "Bir gün bu davaları açanlar pişman olacaklar." dedi.

Masum olduğunu savunan Zuma, "Belli bir suçlama yönetemiyorlar. Dedikleri tek şey 'Zuma yolsuzluk yaptı.' Yasalarımıza göre suç kanıtlanana kadar sanık suçsuzdur fakat bu yolda beraber yürüdüğümüz hatta güvendiğimiz arkadaşlarımız bile bize suçlu muamelesi yapıyor." ifadelerini kullandı.

207 ŞAHİT DİNLENECEK

Öte yandan, Savcılık, Zuma'ya daha önce yakınlığıyla bilinen bazı bürokratların da içinde bulunduğu 207 kişinin şahit olarak dinleneceğini duyurdu.

Eski Başkan Zuma hakkında NPA tarafından geçen ay soruşturma açılmıştı. 2 ay önce Zuma'ya yakınlığıyla bilinen kişilere açılan başka bir soruşturmada ise 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Devlet başkanlığına 2009'da seçilerek ülkeyi 9 yıl yöneten Zuma'nın adı birçok yolsuzluk soruşturmasına karışmış ve devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu başkanlık görevinden şubatta istifa etmişti.



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