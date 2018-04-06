22:40, 06 Nisan 2018 Cuma

Cerablus'ta halk YPG/PKK'yı protesto etti





Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyindeki işgaline karşı gösteri düzenledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyindeki işgali protesto edildi. İlçe merkezinde bir araya gelen yüzlerce kişi, ülkenin yaklaşık dörtte birini işgal eden YPG/PKK'yı protesto etti. Gösterilerde bir çok kişi Türk bayrağı taşıdı, çocuklar ise yüzlerine ay yıldız çizdi. Döviz ve pankartlarda İngilizce, Arapça ve Türkçe, "Uluslararası koalisyona: YPG + YPJ = PKK", "Terörist PKK, PYD evlerimizi yaksan da çalsan da senin işgaline boyun eğmeyeceğiz", "Aynularab nüfusunun yüzde 70'i Arap'tır ve evleri PKK tarafından yıkıldı" yazdığı görüldü.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.