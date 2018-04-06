Libya açıklarında 202 kaçak göçmen kurtarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, sahil güvenlik güçlerinin başkent Trablus açıklarında düzenlediği operasyonlarda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu farklı uyruklardan 202 yasa dışı göçmeni kurtardığı aktarıldı.
Siyasi karışıklıklara sahne olan Libya, Afrikalı göçmenlerin Avrupa'ya geçişinde önemli bir durak olarak öne çıkıyor. Her yıl ülkelerindeki çatışmadan kaçan onbinlerce kişi daha iyi koşullarda yaşama hayaliyle Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.
Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.
Libya açıklarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen 202 kaçak göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Güney Afrika'da yolsuzluk iddiaları üzerine istifa eden eski Devlet Başkanı Jacob Zuma, ilk defa hakim karşısına çıktı.
Tarihçi yazar Fnayet Alkoni, Tuareglerin bugün birlik olmamasında ve çeşitli yerlere dağılmasındaki tek sebebin Fransa olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü'nün Çin’i gelişmekte olan ülke olarak değerlendirmesini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'deki olayları endişeyle takip ettiklerini ifade ederek, barışçıl gösterilere izin verilmesi ve İsrail'in aşırı güç kullanımından kaçınması çağrısında bulundu.
Fransa'da geçen hafta başlayan ve ulaşımın felç olmasına neden olan demiryolu çalışanlarının grevinin, hükümetin bu tavrı değişmezse daha da uzayabileceği bildirildi.
Ruanda'da Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin, 100'den fazla cami ve 700'ü başkent Kigali'de ülke genelinde yaklaşık 6 bin kilisenin kapatılmasına ilişkin kararı onayladığı duyuruldu.
Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olarak yaptırımların genişletildiğini bildirdi.
Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde tahliye süreci durdu. Yeniden başlayan hava saldırılarında 25 sivil öldü.
Hırvatistan'ı ziyaret eden Fransa'nın AB Bakanı Loiseau, "Sofya'da 17 Mayıs'ta düzenlenecek zirvede, Hırvatistan'ın tüm komşularının AB'ye katılımlarını destekleyeceğiz." dedi.
Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam ederken, şehit sayısı 24'e yükseldi.
İtalyan donanmasına ait bir helikopterin tatbikat yaparken denize düşmesi sonucu bir mürettebat hayatını kaybetti
İngiltere'de geçen ay zehirlenen çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi
Abluka altındaki Gazze sınırında barışçıl gösterilerini sürdüren Filistinlilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 1 kişi daha şehit oldu
ABD Hazine Bakanlığı, 7 Rus oligark, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 Rus hükümet yetkilisi ile bir Rus silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırım listesine aldı. Yaptırım listesine alınan üst düzey Rus hükümet yetkilileri arasında İçişleri Bakanı Kolokoltsev, Gazprombank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Akimov, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patrushev ve Putin'in danışmanlarından Shkolov da bulunuyor.
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, Almanya'da kefaletle serbest bırakılmasının hemen ardından İspanya hükümetine, Katalan yönetiminin talepleri konusunda siyasi görüşmelere başlama çağrısında bulundu