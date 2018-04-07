00:49, 07 Nisan 2018 Cumartesi

Rusya'dan tepki: Amerika yaptırım dilinden vazgeçmeli

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.

Açıklamada, “Washington, ABD vizesini reddetmek, Rus iş dünyasının varlığını ve finans aktiflerini dondurmak suretiyle özel mülke el konulmasına ve başkalarının parasının kesilmesine soygun denildiğini unutarak korkutmaya çalışıyor.” ifadesi kullanıldı.

Washington’un Rusya ile ekonomik iş birliğine zarar vererek sıradan Amerikalılara ve kendi seçmenlerine de zarar verdiği belirtilen açıklamada, ABD’nin giderek "Amerikan değerlerini reddetmeye başladığı" savunuldu.

Hiçbir baskı önleminin Rusya'yı seçtiği rotadan vazgeçirmeyeceği vurgulanan açıklamada, ABD’nin hedeflerine ulaşmadaki başarısızlığının sadece Rus toplumunu sağlamlaştırdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, “Tabii ki mevcut ve herhangi yeni Rus karşıtı saldırıya sert bir şekilde cevap vereceğiz ancak her şeyden önce Washington'a bizimle yaptırımlar diliyle konuşabileceği yanılsamalardan kurtulmasını tavsiye etmek istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

ABD Hazine Bakanlığı, 7 Rus iş adamı, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etmişti.