Güncelleme: 00:58, 07 Nisan 2018 Cumartesi

Putin'den iç güvenlikte değişiklik kararı





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iç güvenlik ile ilgili farklı kurumlardan 11 generali ve 11 yönetici subayı görevinden aldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Devlet Yasal Bilgi Sistemi internet sayfasında yayınlanan karara göre Putin, İçişleri Bakanlığından 4, Soruşturma Komitesinden 5, Federal Cezaevi Servisinden 1 ve Olağanüstü Haller Bakanlığından 1 olmak üzere toplam 11 generalin görevine son verdi. Ayrıca karar gereği, Rusya’nın farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Haller Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi mensubu 11 yönetici subay da görevden alındı. Bir süre önce Rusya’nın Kemerovo şehrinde bir AVM’de çıkan yangında çoğunluğu çocuk olmak üzere 64 kişi hayatını kaybetmişti. Rus lider Putin, yangının sebebini "ihmalkarlık’ ve ‘sorumsuzluk" olarak nitelendirmişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.