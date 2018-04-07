Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Nisan 2018

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın ve Denizli 6. Olağan İl Kongrelerine katılacak.
(Aydın/13.00/Denizli/16.00)
2- Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunduğu Moğolistan'daki temaslarına devam edecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şeker Vatandır Vatan Satılmaz" sloganıyla düzenlenecek Büyük Şeker Mitingi'ne katılacak.
(Çorum/11.00)
4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gönül Köprüsü Programı ile Yüksekova Gençlik Merkezi'nden İstanbul'u görmeye gelen gençlerle buluşacak.
(İstanbul/09.30)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara Mart Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, belediye başkanları ile bir araya gelecek, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi, Üç Kademe İlçe Başkanları toplantılarına katılacak, Yeşilyurt Belediyesince yaptırılan Gedik Gençlik Merkezi'nin açılışına katılacak ve AK Parti İl Kadın Kollarını ziyaret edecek.
(Malatya/09.30-18.00)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katılacak.
(İstanbul/ 9.30)
2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret edecek, Demirözü'nde toplu açılışlara katılarak sulama kanallarını inceleyecek, Aydıntepe'de muhtarlarla toplantı yapacak ve AK Parti Aydıntepe İlçe Kadın Kolları Bürosu'nun açılışını gerçekleştirecek.
(Bayburt/09.30-15.00)
3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Hilton Otel'de 11. Kalkınma Planı Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na, Edip Buran Spor Salonu'nda AK Parti Gençlik Kolları İl Kongresi'ne katılacak.
(Mersin/10.00/16.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kardemir Karabükspor-Antalyaspor, Trabzonspor-Kayserispor ve Beşiktaş-Göztepe maçları yapılacak.
(Karabük/13.30/Trabzon/16.00/İstanbul/19.00)
2- Trabzonspor Kulübünün olağanüstü kongresi başlayacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongrenin ilk gününde yönetim kurulunun idari ve mali raporları okunduktan sonra ibrası oylanacak.
(Trabzon/10.00)
3- Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Gaziantepspor-Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gazişehir Gaziantep, MKE Ankaragücü-Akın Çorap Giresunspor ve Adana Demirspor-Grandmedical Manisaspor karşılaşmaları oynanacak.
(Gaziantep/Erzurum/13.00/Ankara/Adana/15.00)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Eskişehir Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece, Banvit-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Odeabank-TOFAŞ ve Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor karşılaşmaları yapılacak.
(Eskişehir/13.00/Balıkesir/15.15/İstanbul/17.00/20.15)
5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi, OGM Ormanspor-Abdullah Gül Üniversitesi, Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ maçlarına sahne olacak.
(Adana/Ankara/İstanbul/14.00/İstanbul/16.00)
6- Voleybol Efeler Ligi play-off finali üçüncü maçında Halkbank ile Arkas Spor karşılaşacak.
(Ankara/16.00)
7- Voleybol Efeler Ligi play-off turu 5.'lik ikinci maçında Ziraat Bankası ile Maliye Piyango karşı karşıya gelecek.
(Ankara/13.00)
8- Hentbol Kadınlar EHF Kupası yarı final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Romanya'nın SCM Craiova takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Kastamonu/17.00)
9- TFF 2 ve 3. Lig'de 30. hafta maçları başlayacak.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na katılacak.
Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüşecek ve ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'i resmi törenle karşıladıktan sonra baş başa görüşecek. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Yürüyüşü'ne iştirak edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TÜGVA Gaziantep Genç Yöneticiler Okulu'nun açılışına katılacak
İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziyi işgalinin yıl dönümü dolayısıyla "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek, Gazze sınırında "Filistinlilerin topraklarına geri dönüş hakkı" için yürüyüş yapılacak.
Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket ediyor. Saraybosna'da Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic tarafından resmi törenle karşılanacak Yıldırım, Zvizdic ile Bosna Hersek Parlamentosunda yapacağı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan'ın Varna şehrine hareket edecek
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Parlamentolar Arası Birlik 138. Genel Kuruluna katılacak.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Toplantısı'nda konuşma yapacak
AB Liderler Zirvesi, İngiltere hariç AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla devam edecek. Ayrıca 19 AB üyesi ülke liderlerinin katılımıyla Avro Zirvesi yapılacak.