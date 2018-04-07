09:14, 07 Nisan 2018 Cumartesi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesinin 12 yıl 1 aylık hapis cezasını onaması ve federal yargıcın teslim olması için verdiği sürenin dolmasına rağmen polise teslim olmadı.

Federal Yüksek Mahkeme, çarşamba günü yapılan oylamada Lula’nın kapalı cezaevinde cezasını çekmeye başlamasına karar vermişti.

Federal Mahkeme Yargıcı Sergio Moro ise karar sonrası geçen perşembe günü yayımladığı kararla, eski devlet başkanının dün akşam saat 17.00'a kadar gönüllü olarak teslim olması gerektiğini bildirmişti.

Lula da Silva, Federal Yüksek Mahkemenin kararının ardından önceki gün gittiği Sao Paulo’daki Metal İşçileri Sendikası binasından dün de ayrılmadı.

Cezasını çekmek üzere eski Devlet Başkanı'nı Curitiba şehrine götürmek için havaalanında federal polis uçağı hazır bekletilirken, erken saatlerden itibaren sendika binasının önünde binlerce kişi Lula’ya destek vermek için toplandı.

Saat beş olmadan önce, Senatör Joao Capiberibe yerel basına Lula'nın avukatlarının polis yetkilileri ile teslim şartlarını konuştuklarını bildirdi.

Saat beşi geçtikten sonra ise Senatör Gleisi Hoffmann tarafından Lula da Silva’nın geceyi sendika binasında geçireceği açıklandı.

Senatör Hoffmann, Lula’nın, geçen sene ölen eşine yapılacak anma törenini ve Birleşmiş Milletler ile Federal Yüksek Mahkemeye yapılan itirazların sonucunu beklediği için teslim olmadığını duyurdu.

KARAR ZORUNLU DEĞİL SEÇENEK

"Sendika halka açık bir yer" diyen senatör Hoffmann, Yargıç Moro tarafından verilen saat dolmasına rağmen yargıcın eski başkana bir seçenek sunduğunu ancak onu zorunlu kılmadığını ve Lula’nın herhangi bir mahkeme emrini ihlal etmediğini söyledi.

Yargıç Moro önceki gün yayımladığı kararda, "Hüküm giymiş eski başkan Luiz Inacio Lula da Silva ile ilgili olarak, tutuklama emrinin yerine getirilmesi gerektiğinden, görevinin onurunu dikkate alarak, kendisine 6 Nisan 2018'de saat 17.00’ye kadar Curitiba'daki federal polise gönüllü olarak teslim olma fırsatı veriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Federal polis yetkilileri dün akşam saatlerinde yaptıkları açıklama ile Lula’nın tutuklanmayacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan ve "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturmayı yürüten savcılar, Odebrecht isimli inşaat firmasının, 8 ihale karşılığında Lula da Silva'ya rüşvet verdiğini ileri sürmüştü.

Mart 2015'te başlatılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Davada, eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Lula da Silva da Mart 2016'da soruşturmaya dahil edilmişti.

Federal Savcılık, Lula da Silva'yı, 14 Eylül 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamış, 6 gün sonra iddianamenin kabulüyle Silva sanık olmuştu.

Lula da Silva, rüşvet ve Petrobras'ta OAS şirketini kolladığı iddialarını reddetmiş, avukatları da şikayetleri destekleyecek hiçbir kanıtın olmadığını savunmuştu.

Temyiz Mahkemesi, Lula da Silva'ya yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla federal mahkemede daha önce verilen 9,5 yıl hapis cezasını 12 yıla çıkarmıştı.