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12:49, 07 Nisan 2018 Cumartesi
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Güncelleme: 10:05, 07 Nisan 2018 Cumartesi

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YÖK Osmangazi Üniversitesi için toplanacak
YÖK Osmangazi Üniversitesi için toplanacak

YÖK Genel Kurulu, Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıyı görüşmek üzere 12 Nisan Perşembe toplanacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

YÖK Başkanı Saraç, YÖK Genel Kurulunu, Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıyı görüşmek üzere 12 Nisan Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı.



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