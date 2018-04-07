10:28, 07 Nisan 2018 Cumartesi

Doğuş Holding'in yapılandırma istediği iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hürriyet internette yer alan habere göre Yönetim Kurulu Başkanlığını Ferit Şahenk'in yaptığı Doğuş Holding’in bankalarla görüşme talep ettiği ileri sürüldü. Haberde, Doğuş Holding’in bu yapılandırma talebinin şirketlerinin zararları ve kur farkından kaynaklandığı ifadesi yer aldı.

Doğuş Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği 2017 yılı bilançosuna göre holdingin bankalara 23.5 milyar liralık borcu bulunuyor. Dünkü dolar kuruna göre yaklaşık 5.8 milyar dolarlık bir borç söz konusu. Yine yayımlanan bilançoya göre Doğuş Holding geçen yıl 2.8 milyar lira zarar etti. 2016 yılı zararı ise 2.0 milyar lira idi. Holding, geçen yıl Garanti Bankası’ndaki hisselererini İspanyol ortağı BBVA’ya 3.3 milyar liraya satmıştı