10:37, 07 Nisan 2018 Cumartesi

TSK İdlib'de 9. gözlem noktası için yolda





TSK konvoyu, İdlib'de 9'ncu gözlem noktasını kurmak üzere Morik bölgesine intikal etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib’de gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Morik ilçesine 9. gözlem noktası tesis etti. Sabah saatlerinde Türkiye-Suriye sınırını geçen 100 araçlık askeri konvoy, Keferlusin köyünden Sermeda’ya oradan da Marretinum ile Han Şeyhun üzerinden Hama ilinin kuzey kırsalındaki Morik ilçesine ulaşarak yeni gözlem noktasını oluşturdu. Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 88 kilometre derinlikte yer alıyor. Konuşlanılan noktanın yaklaşık 3 kilometre karşısındaki hatlarda, Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor. Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı. Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.



İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu, ancak Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadığını bildirdi.

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