Veliaht Prens Amerika'dan İhvan'ı hedef gösterdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan Time dergisine verdiği röportajda, Ortadoğu’daki sorunların arkasında İran’ın olduğunu ileri sürerken Müslüman Kardeşleri (İhvan) en büyük tehlike ilan etti.
Selman, bir yandan İran’ı Ortadoğu’daki bütün sorunların arkasından çıkmakla suçlarken İran ordusunun veya ekonomisinin Suudi ordusu ve ekonomisiyle kıyaslanamayacağını bu nedenle de kendileri için büyük bir tehdit oluşturmadığını söyledi. İhvan’ı büyük tehdit ilan eden Veliaht Prens,İhvan’ın ana hedefinin Avrupa’da yaşayan Müslüman toplumlar olduğunu savundu. Selman, Müslümanları aşırılıklara yönlendirmekle suçladığı İhvan’ın Avrupa’nın 30 yıl sonra Müslüman bir kıta olmasını ümit ettiğini ifade etti.
Suudi Arabistan’ın, Katar ile olan 60 kilometrelik kara sınırına kanal açma projesi üzerinde çalıştığı iddia edildi. Kanala “turizm” kılıfı uyduruldu. Suudi Arabistan’da internet üzerinden yayın yapan “Sabq” gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan, Katar ile arasındaki 60 kilometrelik tek kara sınırında kanal inşa etmek için tam teşekküllü bir turizm projesi üzerinde çalışıyor. 12 ayda tamamlanacak proje kapsamında 5 büyük otel ve tatil köyünün yanı sıra 2 yeni liman inşa edileceği belirtildi.
Terör örgütlerini “imha etmenin yolu onları öldürmek veya tutuklamaktır” diyen Selman şu an en büyük terör tehdidinin Müslüman Kardeşler olduğunu iddia etti. İhvan’ı el Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle bir tutan Selman, daha önce ABD’nin Atlantic dergisine “İran dini lideri Ali Hameney, Nazi Hitler’den daha tehlikelidir. İran, Müslüman Kardeşler ve aşırılıkçı Sünni gruplar şer üçgenidir.” ifadelerini kullanmıştı.
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Ortadoğu’daki sorunların arkasında İran’ın olduğunu ileri sürerken Müslüman Kardeşleri en büyük tehlike ilan etti.
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