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TSK'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Hakurk bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 6 terörist etkisiz hale getirildi.



İlgili Konular TSK ırak Hakurk
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