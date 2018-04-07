11:13, 07 Nisan 2018 Cumartesi

TSK'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı





Hakurk bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta bulunan terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Harekatta 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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